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Христианские смыслы русского студенческого праздника — отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dmJKIu34m1g
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1237 957
    Valeriy Bondarik 21 мин. назад

      …”’…Zdravctvyi`te…”’…

      …неПРАВИЛЬНОе…

      …уж оДНО-то,что ЭТОТ андрей – ШУВАЛОВА благодарит -
      обо ВСЁМ(скрытом ЗА этим)говорит=ВОПИТ=кричит…
      (“оКОРМление” и КУРАТОРство – ИЗ-чьИХ…”корыт”…)

      …Тот,КТО “с-бохом” поЗНАКомился ТОТ,витоге -
      в РАБа – НЕ существующего “боха” ПРЕВРАТИЛСЯ…
      (VИРУС веры – В “окормлён’ного-ВСЕЛИЛСЯ”…)

      …”и НАСТИГНЕТ тебя – ефангелие “свяТОЕ”…
      Настигнуть и поРАБотить – СТРЕМЛЕНИЕ “их” такое…
      (“Татьянаю “то” ПРИКРЫВАЮТ – чем и поРАБощают”…)

      ! :-) Университеты “окормляться” потому НЕ желают,
      что ТАКОЙ МЕТОД поРАБощения – в Университетах Понимают!
      (Универстеты поРАБощение РЕЛИГИЕЙ – Прекрасно ОсоЗнают!!!)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      :-( Любой студент,РЕЛИГИЕЙ(т.н.вераю)”ОКОРМЛЁННЫЙ”,
      УЖЕ,в чём НЕТ сомнения – поРАБощённый!
      “такой”…в АДЕПТА религии – ПРЕВРАЩЁНный…)
      РАБ веры – ЛЮБОЙ конфессией(“МАСТЬю”)Манипулируемый…
      +++++++++

      ! :-) Нет и НЕбыло – НИКАКОГО(никаких)”боха”(“бохов”)!
      ! :-) Человек – Дружить со ЗДРАВОмыслием – Будь Готов!
      ! :-) Здравомыслие Это Жизнь – БЕЗ ZОМБИруюшИХ “храмов”!!!
      ! :-) Здравомыслие Это Жизнь – БЕЗ религи(й)и и БЕЗ поп’ов!!!
      ! :-( Религией(вераю)”оКОРМлённые” Уже – поРАБощённые!!!
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 25–1–23.

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