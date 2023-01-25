Христианские смыслы русского студенческого праздника — отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
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VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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…”’…Zdravctvyi`te…”’…
…неПРАВИЛЬНОе…
…уж оДНО-то,что ЭТОТ андрей – ШУВАЛОВА благодарит -
обо ВСЁМ(скрытом ЗА этим)говорит=ВОПИТ=кричит…
(“оКОРМление” и КУРАТОРство – ИЗ-чьИХ…”корыт”…)
…Тот,КТО “с-бохом” поЗНАКомился ТОТ,витоге -
в РАБа – НЕ существующего “боха” ПРЕВРАТИЛСЯ…
(VИРУС веры – В “окормлён’ного-ВСЕЛИЛСЯ”…)
…”и НАСТИГНЕТ тебя – ефангелие “свяТОЕ”…
Настигнуть и поРАБотить – СТРЕМЛЕНИЕ “их” такое…
(“Татьянаю “то” ПРИКРЫВАЮТ – чем и поРАБощают”…)
! :-) Университеты “окормляться” потому НЕ желают,
что ТАКОЙ МЕТОД поРАБощения – в Университетах Понимают!
(Универстеты поРАБощение РЕЛИГИЕЙ – Прекрасно ОсоЗнают!!!)
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:-( Любой студент,РЕЛИГИЕЙ(т.н.вераю)”ОКОРМЛЁННЫЙ”,
УЖЕ,в чём НЕТ сомнения – поРАБощённый!
“такой”…в АДЕПТА религии – ПРЕВРАЩЁНный…)
РАБ веры – ЛЮБОЙ конфессией(“МАСТЬю”)Манипулируемый…
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! :-) Нет и НЕбыло – НИКАКОГО(никаких)”боха”(“бохов”)!
! :-) Человек – Дружить со ЗДРАВОмыслием – Будь Готов!
! :-) Здравомыслие Это Жизнь – БЕЗ ZОМБИруюшИХ “храмов”!!!
! :-) Здравомыслие Это Жизнь – БЕЗ религи(й)и и БЕЗ поп’ов!!!
! :-( Религией(вераю)”оКОРМлённые” Уже – поРАБощённые!!!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 25–1–23.