Сократить излишнее использование иностранной лексики
Путин своим указом включил в задачи государственной культурной политики задачи по противодействию излишнего использования иностранной лексики.
Стоит задача сократить излишнее употребление в публичной сфере заимствований из иностранных языков. Какого-либо понимания, что именно считается излишним, а что нет, пока не просматривается. Видимо чуть позднее объяснят.
Можно ожидать каких-то кампаний связанных с вывесками на других языках и изменения требований к лексике на гос.каналах и государственных СМИ.