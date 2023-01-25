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Сократить излишнее использование иностранной лексики

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Путин своим указом включил в задачи государственной культурной политики задачи по противодействию излишнего использования иностранной лексики.
Стоит задача сократить излишнее употребление в публичной сфере заимствований из иностранных языков. Какого-либо понимания, что именно считается излишним, а что нет, пока не просматривается. Видимо чуть позднее объяснят.
Можно ожидать каких-то кампаний связанных с вывесками на других языках и изменения требований к лексике на гос.каналах и государственных СМИ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8126112.html
Метки: Россия, русский язык
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