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Про ранение и госпиталь в Афганистане. Вспоминает Михаил Герасин

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Встреч с Михаилом Владимировичем Герасиным, десантником из 56 десантно-штурмовой бригады на самом деле было несколько. Поэтому и выпусков «афганского» цикла с его воспоминаниями тоже будет несколько, что само по себе радует. Поскольку рассказать Михаилу Герасину есть о чём. А начать знакомство с товарищем старшиной без особых церемоний хотелось бы с истории с ранением, точнее даже с двумя. И продолжить беседой о времени, проведённом в кабульском госпитале. Так получилось — в бою Михаил Герасин был ранен пулей и осколком. И то и другое до сих пор с ним как вынужденная память об Афганской войне. Однако, спустя годы, благодаря чувству юмора и могучему жизненному оптимизму старшины Герасина довольно мрачные странички биографии, связанные с ранением и болью, окрасились в куда более светлые тона. В этой беседе Михаил Владимирович поделился своими впечатлениями о госпитальной атмосфере и микромире, где оказывались солдаты и офицеры, рассказал кто такие «пистолетчики» и почему госпиталь для многих стал дорогой к медали.

Если у вас есть возможность рассказать о своей войне — свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа» или со мной лично, буду рад организовать нашу встречу. Если вы, вернувшиеся из Афгана, не расскажете нам об этой войне, вместо вас это сделают другие, никогда там не бывавшие. И расскажут так, как им будет выгодно.

✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).
✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).

✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BjyJThiuY4Y
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