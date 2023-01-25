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Ликвидирована Московская Хельсинская Группа

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Сегодня официально на территории России прекращена деятельность Московской Хельсинской Группы. Один за другим закрывают даже такие древние клоповники.
Почему молчит Людмила Алексеева?!!!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8126745.html
Метки: алексеева, враги народа, диссиденты, пятая колонна, Россия, юмор
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