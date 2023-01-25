“Как закалялась сталь” возвращается
Министерство просвещения официально подтвердило, что роман "Как закалялась сталь" Николая Островского возвращается в школьную программу.
Также подтверждено возвращение в школьную программу советской военной прозы. Точный список будет утвержден позднее.
Можно ожидать уже с осени 2023-го года в школьной программе.
а хрена вам господа Дубайские ,Лондонские ,и Кесаррийские ,Кипрские и Ницианские -вот пусть кучи ваших ублюдков сначала это прочтут +Молодая Гвардия про 14 летних *при..дур..ов* -а тогда наши посмотрят -где они окажутся …ОХ и покрутится Путин ,если всерьез с танками -то ,видео с правительством Мишустика и Мурашко вакцинатора и И млрдера Мантурова с” ВЕртолеты России” уже не катят.А доня строителя Шойгу вообще показала пример двуличия ,выставляя видео с Дубаев ..Как то так ..Вот немцы (хреновы убл.ки)-0прямо сказали ,хотим Гельштат неоконченный закончить и честь вернуть :
“БЕРЛИН, 25 апр – РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
По данным издания, соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить “в течение нескольких недель”: первые 22 танка – через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.
*Цифра “88″ у нацистов всего мира означает привествие “хайль гитлер”, ибо буква “h” в немецком алфавите – восьмая.
Постоянный представитель при ООН: Мы посылаем все больше сигналов, показывающих, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены”
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/01/2023/63cf7a8d9a7947c34e83386e
Ты малышечка взяла первую часть статьи ,сказанную неким Полянским..А Лавров четко сказал ,что все возможные красные линии перешли..ФСЁ ,фенит аля комедия..Лаврову то точно уже только на пенсию,он может позволить себе сказать ,что достали все Д.Б.и креаклы в т.ч.. малодушием и двурушничеством..
Зато как добр Путин .сегодня в МГУ ;”Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами.
«Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС.
надо же ,хочется расплакаться ,а Шольц в Бундестаге пообещал что не будет вводить бесполетную зону в Укре ,надо же воин хренов и Писториус танки только к весне..Хрен поймешь ,война по плану что ли…
https://zavtra.ru/blogs/v_i_lenin_ob_imperialisticheskih_vojnah
Вот. Ознакомьтесь с комментариями людей, ведущих дисскуссию о понимании цитат Ленина об империалистических войнах. Потом перечитайте последние свои, хотя бы с десяток. Как Вам? А я ведь помню, как Вы Айве жаловались о том, что перед тем как выложить любой коммент, Вы над ним тщательно корпите, внимательно перепроверяя каждую буковку и подбирая и переделывая фразы для их понимания. Теперь же один пустой лай. Ей богу, хуже Хохла стала. Что с Вами случилось? Мне то, конечно пофик – я больше ни слова по этому поводу не скажу. Ваше дело.
Это лишнее и не полезное новшество по оправданию и возвышению фактически госпреступников агентов мирового сионизма сионистов большевиков, совершивших госпереворот с целью захвата власти и полного уничтожения России и его русского народа как государства противостоящего ему в установлении мирового господства над народами неевреев. Было убито до 30 миллионов именно русских, которых убивали просто только из за того что они русские.