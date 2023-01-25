Экономика войны — сколько стоит обучить украинцев воевать на Абрамсах
Экономика войны — сколько стоит обучить украинцев воевать на Абрамсах
Скажем сразу: по ряду вполне объективных причин невозможно точно оценить ни стоимость танка, ни стоимость обучения экипажей. Самая главная из них заключается в том, что бухгалтерия современной армии невероятно сложна. В 2021 году средний американский солдат обходился США в $136 000 в год — по меркам страны стоимость небольшая.
Сколько стоит техника, снимаемая с хранения — вопрос скорее философский, и ответ на него зависит от точки зрения. Аналогичная история и с обучением персонала — мы сомневаемся, что в эту сумму будут включены страховка и программа поддержки родственников. В случае с обучением украинских танкистов сложно спрогнозировать даже программу: для американского члена экипажа танка она занимает 22 недели (около полугода), ремонтника — около 13 недель (3 месяца), а техника по различным системам боевой машины — от 22 до 34 недель. Командиру требуется больше времени, но есть огромные сомнения, что украинцев будут обучать так долго.
По приблизительным оценкам, двухмесячный курс для одного украинского танкиста обойдется в $50-200 тыс с учетом боевых стрельб и работы с техникой и тренажерами. Обучение 100 экипажей выйдет за $100 млн. Но может и больше — мы не знаем, сколько боевых стрельб и операционных часов туда включено, а один реальный выстрел из пушки стоит от $1 до $10 тыс, смотря по снаряду. Так что даже $100 млн легко превратятся в миллиард, особенно беря во внимание переучивание технического персонала.
Поставка современных боевых машин, хотя бы с хранения — это серьезные расходы. Даже для фантастически богатой Америки дополнительная пара миллиардов помощи не так проста, как кажется. И это мы не говорим об авиации — вот там каждый самолет действительно становится золотым.
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PS. Относительно поднимаемого вопроса цены обучения украинского пушечного мяса для вождения американских танков. Тут стоит понимать следующие вещи.
1. Обучение осуществляется за счет уже выделенных средств.
2. Деньги достаются оборонным подрядчикам Пентагона, они не идут на Украину.
3. Любая коррупционная составляющая остается внутренним делом американского частно-государственного оборонного партнерства.
4. С точки зрения совокупных расходов на войну на Украине, расходы на обучение пушечного мяса носят малозначительный характер.