Доктрина неоконсерватизма в США: Сосуществование с Россией невозможно
Доктрина неоконсерватизма в США: Сосуществование с Россией невозможно
Уважаемый Сергей Глазьев навёл (https://t.me/glazieview/2838) на статью французского антиглобалиста Тьерри Мейсана о неоконсерваторах — американской идейно-политической "секте" последователей философа Лео Штрауса.
Эти люди, ещё при Рейгане проникшие в истеблишмент США и цементирующие сегодня американский Deep State, как считается, стоят за многими геополитическими проектами Вашингтона — вплоть до войны на Украине.
Они же, как вслед за Мейсаном замечает (https://t.me/glazieview/2839) Глазьев, разработали концепцию войны нового типа. В ней важна не победа, а непрерывная длительность, позволяющая годами хаотизировать противника и, в конечном счёте, "утилизировать" его.
Следуя призыву "знать врага в лицо", добавим к наблюдениям коллег следующее:
Политическую практику штраусианцев невозможно отделить от их философских и мессианских установок. То есть от всего того, в чём долгие годы отказывалось России под лозунгом "Пусть у нас будет прагматизм, как на Западе!"
Под этим предлогом в РФ отметались любые попытки идеологического строительства. В итоге мы оказались не вполне подготовлены к противостоянию с противником, который сам-то весьма далёк от вульгарного прагматизма.
"Бесславное бегство" неоконов из власти в середине 2000-х не должно вводить в заблуждение. Да, они пересели тогда из чиновничьих кабинетов за академические кафедры и в советы директоров — ну и что? Возвращение "штраусианцев" во властную иерархию США с приходом Байдена лишь подтвердило известную максиму: в американской политике, как и в спецслужбах, "бывших" не бывает.
Не обязательно, чтобы "люди из обоймы" занимали громкие посты. Достаточно, чтобы без них не принимались важные решения. Стефан Халпер и Джонатан Кларк в America Alone: The Neo-Conservatives and the Global Order назвали это "институциональным сбоем" — нарушением баланса в центрах принятия решений в США.
Сектантство неоконов проявляется не только в насаждении "грибницы избранных", но и в их отрицании собственной принадлежности к какой-либо идеологии вообще. Всё в духе традиции благородной лжи. То есть, скажем, обман на переговорах или в СМИ — доктринальная установка штраусианства.
В редких случаях самопозиционирования эти люди предпочитают термины "убеждённость", "предрасположение". Самое же удачное их определение — фраза Ирвинга Кристола "Неоконсерватор — это либерал, ограбленный реальностью".
Тут сразу четыре намёка: на леволиберальный, часто троцкистский генезис; на эволюцию к жёсткому консерватизму; на способность к интеллектуальным метаморфозам, когда любые идеалы временны; и наконец, на неприятие реальности как таковой — с неё требуется "взыскать должок".
С этим перекликается неоконовская абсолютизация борьбы Добра и Зла, не допускающая никаких компромиссов. Тут не только "Добро должно быть с кулаками", но и "Зло должно быть побеждено любой ценой".
Последнее понимается буквально. Враг мыслится, в духе Карла Шмитта, не как конкурент, а как чужой, само сосуществование с которым невозможно. Таким врагом, обличьем абсолютного зла, считается, в частности, Россия. Точнее, Россия, наделённая идеологической идентичностью.
Особая роль в штраусианстве отводится бесконечной войне — как единственному средству национального строительства и восстановления самой сути человечности. Превентивные удары, как и ложь, оправданны. Друг — всегда прав и должен быть поддержан в силу одного статуса. Правда — всегда одна, и это исключительно "американская правда".
Отсюда — полное неприятие авторитета ООН, многополярного мира и прочих "балансов интересов". Американские ценности самоочевидны и в силу этого достойны продвижения по миру, учат неоконы. Если же какая-то "диктатура" сопротивляется, она должна быть уничтожена без сожаления.
Вот какой враг нам противостоит.
Неверно считать его чем-то чуждым Америке. Напротив, в неоконах заключён глубинный синдром, восходящий к самой истории США. Эти люди смогли уловить суть невысказанных американских чаяний и представлений о должном — и теперь воплощают их с бесчеловечным фанатизмом.
https://t.me/EvPanina – цинк
Ну какую хрень перенес сюда этот Колонель двусмысленный.Всё же намного ,намного проще для России и как знакомо..
“Кто же такие неоконы США? А в России? Троцкому привет! Одни и те же из кагала.
Власть планеты Земля можно называть Мировым правительством (правительством она точно не является, цели у этого иные), Глобалистами (их цель – мировое господство), Воинами Антихриста…Кагалом. Сути это не меняет. В Америке отчего-то укрепилось слово Неокон. Хотя к консерваторам они и близко не лежали – они не хотят ничего консервировать, они скорее большевики-троцкисты в нашем понимании – «до основания, а потом…». Большевики и были инструментом в руках кагала, успешно победили православную Империю, первым делом разрушая храмы и расстреливая попов. Необольшевики времён Перестройки первым делом уничтожали промышленность… не заводами, а целыми отраслями! Троцкий радостно вертится сегодня в гробу…
Сразу скажу: Важно, что неоконы (которых сами американцы называют, не обинуясь, «фракцией партии Ликуд» или просто «шайкой» (cabal)) не являются патриотами США. Они даже не являются патриотами Израиля. Эти люди (выходцы из Восточной Европы, бывшие троцкисты по происхождению) обладают особой элитарной психологией «граждан мира», вернее – элиты «мирового гражданского общества». Им близка психология революционера, «мировой революции», мирового, всемирного пожара…
Кагал отчего-то сделал ставку на Хиллари, и … проиграл!
Но вернёмся в нашу страну.
Проговорился В. Жириновский о том, что “чекисты” будут править до 2030-го года. Он за десятилетия своей политической жизни столько предсказал и многое верно! И войнушку вялотекущую с остановками аналитики видят на Украине до 2030года..Кто еще не видит интересантов поглощения Украины -кагал ,но он и стой стороны и с этой..
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Но сегодня эта схватка – либералов-большевиков и консерваторов-патриотов перемахнула на свою родину, в Россию! Более изворотливые, способные держать нос по ветру, психотроцкисты из либерального крыла открещиваются сегодня от либералов. Ходорковские и навальнята не катят, девок выпустим для отвлечения внимания. А вот за пугалкиными не увидят главного – либералы перекрасились! И наступающий момент их перекрашивания будет наиболее ярким для раскрытия их троцкизма.
В общем Бесы сходят с ума ,опасны конечно в гневе ,теряют позиции ,мировое правительство ускользает..Так причем здесь США -кагал то мировой ,надеюсь разведчики разбираются в этом больше нас..
Какой там консерватизм! Чистой воды расистский нацистский терроризм и преступления против человечности мирового сионизма по уничтожению народов и стран неевреев и установления своего рабовладельческого порядка в Мире.