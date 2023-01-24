Вымирающий Китай, «русский крест» и пандемия малодетности
Человечество уже вымирает? Что говорят последние данные статистики? Когда людской род перестанет воспроизводиться? Можно ли что-то предпринять? Говорим с экспертом по вопросам демографии Юрием Крупновым. Ведущий Игорь Шишкин.
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