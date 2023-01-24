Впрочем, демографы не видят в этом ничего необычного: проблема депопуляции населения сегодня остро стоит перед большинством государств, и наша страна не является исключением. Во всех развитых странах мира, кроме Израиля, на одну женщину приходится меньше двух детей, что недостаточно для естественного замещения будущих поколений.

Опубликованные данные за 11 месяцев 2022 года (окончательные итоги ушедшего года ещё не подведены) говорят, что естественная убыль ещё высока (543 тыс. 401 человек), хотя и уменьшилась в 1,74 раза по сравнению с январем-ноябрём 2021 года. Но в то же время на 8,0% упала рождаемость. В большинстве регионов численность пожилых людей превышает число детей.

Одним из факторов нарастающей убыли населения в России учёные называют последствия пресловутой демографической ямы девяностых – убыль женщин детородного возраста. В 2007 году, благодаря мерам социальной поддержки, в России наметился заметный рост рождаемости. Но десять лет спустя мы опять столкнулись с убылью населения.

Трудно спрогнозировать демографическую ситуацию до 2100 года в условиях перестройки миропорядка и продолжающейся специальной военной операции, но учёные НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник нашли выход, предложив 30 возможных вариантов развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в рамках 146-156 млн человек, девять вариантов указывают на рост до 160 млн и выше, 16 – обосновывают возможное снижение численности ниже 140 млн, 11 вариантов ориентированы на критический спад ниже 120 млн. Наиболее вероятным из своих сценариев исследователи считают снижение численности населения страны к концу XXI века до 137,5 млн граждан. Убыль населения, как утверждают учёные, в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток – 245 тыс. человек в год.

Что и говорить, выводы неутешительные. Но это не значит, что надо сидеть и ждать лучших времён.

Независимый демограф Алексей Ракша предупреждает, что у власти есть целый год, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию, иначе «в 2024 году число родившихся в России детей может стать самым низким с конца XVIII века».

В самый разгар борьбы с коронавирусом президент России предложил расширить и продлить программу материнского капитала до конца 2026 года.

В феврале 2020 года Госдума принимает закон, позволяющий россиянам получить материнский капитал уже после рождения первого ребёнка. Казалось бы, такая мера должна была подвигнуть молодые семьи рожать больше детей. Но этого не случилось. Правильный, по сути, закон возымел обратное действие. Депутаты обратили внимание, что с тех пор, как большая часть маткапитала (сегодня она составляет 524,5 тысяч рублей) стала выплачиваться на первенца, заводить второго и третьего ребёнка многие семьи не решаются, чтобы не попасть в «ловушку бедности».

При появлении на свет второго ребёнка, если оба малыша родились после 2020-го года, и за первого мать уже получила деньги, положена выплата всего 168,6 тысяч рублей. При нынешних ценах эти деньги обычно уходят на неотложные нужды: покупку детской коляски, кроватки, пелёнок, одежды, игрушек. Конечно, не всё измеряется деньгами. Родители, для которых главное в жизни не карьера, а дети, будут рожать, не дожидаясь финансовой поддержки государства. Но что получается: если двое детей появились на свет до 2020 года, а третий после, то на него материнский капитал вообще не полагается. Некоторые горячие головы усмотрели в этом происки врагов, «демографическую мину замедленного действия». Ведь с покупкой квартиры даже по льготной ипотечной ставке на средства маткапитала над семьёй на десятки лет нависает крупный банковский долг, и тогда у многих матерей пропадает желание рожать второго и третьего малыша. Правильный финансовый стимул, по мнению депутатов, мог бы всё изменить.

В конце прошлого года в Государственной Думе заговорили о необходимости выплат ещё одного материнского капитала (сегодня это без малого 600 тысяч рублей) при рождении третьего ребёнка.

Представляя соответствующий законопроект, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов признал, что демографическая ситуация в стране действительно критическая, но при этом уточнил, что данная мера поддержки может быть принята не для всех регионов, а только для тех, где низкая рождаемость.

В обсуждении законопроекта приняли участие представители общественных движений в защиту многодетных семей. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защите материнства и детства предлагает от переброски выплат на третьего ребёнка перейти к распространению этой меры на всех последующих детей с прогрессивной индексацией положенных выплат. Необходимо на государственном уровне утвердить единый статус многодетной семьи. В таком документе государство должно признать существование многодетной семьи как единственного условия выхода России из демографического кризиса. И, исходя из этого, строить планы развития.

Некоторые ученые предлагают решать демографическую проблему с помощью увеличения материнского капитала до одного миллиона рублей на второго ребенка и 1,5 миллиона – на третьего. По их расчётам, для того, чтобы поднять рождаемость на 10-15%, потребуется меньше одного триллиона рублей в год, что даже в нынешних непростых условиях вполне по силам государству.

Первые научные обоснования влияния материнского капитала на демографию появились в 2019 году, когда встал вопрос о продлении этого проекта. К тому времени участниками программы стали более шести миллионов человек, а общие расходы бюджета превысили триллион рублей. Центр по изучению проблем народонаселения МГУ увидел прямую связь материнского капитала с увеличением рождаемости в регионах. Лучше всего, посчитали исследователи, с помощью материнского капитала смогли поднять рождаемость народы Северного Кавказа. Именно кавказцы отличились рождением двух и более детей. Так, в Кабардино-Балкарии доля родивших второго ребёнка у женщин поколения 1976-1980 и выросла до 74%. Больше половины (60%) женщин 1981-1985 годов рождения стали матерями двух и более детей. Примерно такая же динамика увеличения семей с детьми наблюдалась в Северной Осетии и Чечне, что вызвало в 2007-2012 годах прирост рождаемости на 20%.

С маткапиталом учёные связывают демографический парадокс: при общем снижении рождаемости в стране росло число семей с тремя и более детей. Согласно статистическим данным, в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей (на 15% меньше, чем в 2016 году). Зато число семей с тремя, четырьмя и более детьми незначительно, но выросло.

А вот эксперты ВШЭ с такими выводами категорически не согласились, объяснив небольшое улучшение демографической ситуации сдвигом календаря рождений, то есть эти дети якобы все равно должны были родиться, только немного позже.

Иными словами, по мнению учёных из «вышки», реального роста рождаемости не вышло, и раздача материнского капитала с точки зрения демографического будущего – пустая трата государственных денег. К счастью, такой подход не возобладал.

В 2019 году, после того, как количество третьих новорождённых в стране перестало расти, демографический вопрос поднял Госсовет. По расчетам Агентства социальных инициатив (АСИ), подготовленных специально для Госсовета, за десять лет (в 2007-2017 гг.) маткапитал обеспечил прирост рождений в 2,25 млн детей и обошёлся государству в 19,4 триллиона рублей, или полтора триллиона рублей в год (более половины годового бюджета системы ОМС).

Расчёты ученых-экономистов показали, что программа материнского капитала в своё время действительно привела к всплеску рождений вторых детей. С каждой индексацией федерального маткапитала с 2007 года увеличивался шанс рождения второго ребенка в семье на 2,1%, вдвое больше влияло на рождаемость повышение региональных выплат.

В итоге на Госсовете было принято решено продлить национальный проект «Демография» до 2024 года, чтобы обеспечить финансовую поддержку семей при рождении детей, а также помочь бездетным семьям с искусственным оплодотворением.

Пока ученые и политики спорят о том, должна ли соблюдаться адресность при выплате маткапитала или стоит ли поддерживать все многодетные семьи без исключения, в регионах определили свои пути решения закоренелой проблемы.

Во главу угла реализуемой на Сахалине с 2015 года программы по стимулированию рождаемости поставлена поддержка каждой многодетной семьи, а не просто выплаты по факту рождения детей. Так, при одновременном рождении трёх и более детей родителям выдают миллион рублей. Семьям с тремя и более детьми выплачивают ежемесячные пособия в размере прожиточного минимума, погашают половину стоимости приобретаемого или строящегося жилья. Многодетные семьи освобождают от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов. В результате Сахалинская область по рождаемости заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе. Коэффициент рождаемости у сахалинцев сегодня выше, чем в Татарстане, Дагестане, Кабардино-Балкарии или Башкирии, считающимися многодетными регионами.

Будем надеяться, что с принятием закона о выплате полноценного материнского капитала на третьего ребёнка будет определён и единый для всей страны комплекс мер по поддержке многодетности. Демографическая проблема требует комплексных решений и нестандартных подходов. Для того, чтобы по всей России стали больше рожать, требуются не только структурные изменения в экономике и сфере занятости, но и в умах чиновников, которые не знают, что такое жить с детьми на мизерную зарплату.

Опыт стран с высокой рождаемостью говорит о том, что демографические перемены напрямую зависят от стратегии пространственного развития страны. Принятая с подачи вице-премьера Марата Хуснуллина и одобренная либералами концепция развития территорий, направленная на создание в России нескольких десятков агломераций, обладающих высокой плотностью населения, сегодня воспринимается как архаичное решение. Агломерации были особенно популярны в конце XX века, но так и не привели к всплеску рождаемости. Теперь же при переходе к четвёртой промышленной революции и шестому технологическому укладу, становление и рост которого будут определять глобальное экономическое развитие с помощью нанотехнологий, методов генной инженерии, информационных технологий, для комфортной жизни основного населения встанет вопрос заселения обезлюдевших территорий.

Будущее – за малыми формами расселения. И это вовсе не утопия. Строительной отрасли под силу обеспечить граждан недорогим индивидуальным жильём, которое по себестоимости при типовой застройке не сильно превышает затраты на возведение двадцати- и тридцатиэтажек.

Бескрайние просторы нашей страны позволяют заложить в жилищные нормы 50 квадратных метров на душу населения. А ведь именно обеспеченность достаточной жилплощадью, создание комфортных условий жизни и отдыха является ключевым условием появления многодетных семей.

Демографическая проблема упирается не только в решение жилищного вопроса. Надо отказываться от западных стандартов потребления и воспитания. На смену чуждых русскому духу Бэтмену и трасформерам – порождению сытой бездушной цивилизации – должны прийти герои и игры с участием своих былинных героев. Цены на детскую одежду и обувь, мебель предметы обихода должны быть доступными, а разрушенную индустрию детских товаров и развлечений нужно восстанавливать по нормам и правилам безопасности, приятым когда-то, и оправдавшим себя, в СССР.

Решить многоплановые проблемы российской семьи пытаются самые разные ведомства, а в результате, как в поговорке, у семи нянек дитя без глазу. Верх берёт рыночный подход ко всему, в том числе к материнству и детству.

В некоторых странах для решения проблем семей с детьми созданы министерства счастья и благополучия. Кстати, первое такое министерство появилось в маленьком королевстве Бутан, расположенном в Гималаях. Здесь вместо валового внутреннего продукта (ВВП) начали считать уровень валового национального счастья (ВНС), что привело к быстрому росту уровня жизни.

Недавно и у нас в стране открылось «министерство счастья», правда, не в Москве, а на Камчатке. Его официальное название – министерство социального благополучия и семейной политики – губернатор Владимир Солодов объяснил желанием сделать людей благополучными. В прошлом году на Камчатке заключено 462 социальных контракта по различным направлениям, что позволило многим семьям преодолеть трудную жизненную ситуацию. Не от того ли в «регионе вулканов» растёт рождаемость?

Не пора ли и на федеральном уровне всерьёз подумать о создании министерства счастья, которое бы занялось комплексным решением проблем материнства и детства?





