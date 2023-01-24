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Памятка для будущей мамы: «Коммунарка» советует, что взять с собой в перинатальный центр

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Хотя у семей есть целых девять месяцев, чтобы подготовиться к рождению ребёнка, далеко не все подходят к этому моменту во всеоружии. А ведь будущей маме в больнице понадобятся самые разные вещи. В перинатальном центре «Коммунарка» объяснили, что потребуется в первую очередь.

Перинатальный центр Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» распахнул свои двери только в прошлом году. Это первый акушерский стационар в ТиНАО (объединение Троицкого и Новомосковского административных округов), рассчитанный на 238 коек. Здесь и ведут беременность, и принимают роды, а при необходимости выхаживают новорожденных. А учитывая тот факт, что находится роддом на территории крупной многопрофильной больницы, пациентам доступны и другие медицинские услуги, осуществляемые в «Коммунарке».

— Наш акушерский стационар, где уже появились на свет около пяти тысяч малышей, готов оказывать помощь будущим мамам в самых сложных случаях силами всей нашей огромной команды разнопрофильных специалистов, — рассказал директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко.

 

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В перинатальном центре проанализировали, какие предметы необходимы поступающим пациенткам, а от чего стоит отказаться. В родильном доме сегодня лежат всего три дня (кесарево сечение продлит пребывание в больнице, но ненадолго), так что несколько чемоданов с вещами попросту не понадобятся. Цвет сумки или пакета значения не имеет, главное, чтобы они были из полимерных легко моющихся материалов. Вот что необходимо взять с собой:

  1. Документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС и обменная карта. При необходимости захватите родовой сертификат, листок нетрудоспособности, выписки из стационара, оригинал свидетельства о браке.
  2. Вещи, которые понадобятся на родах или сразу после: бутылка воды без газа, батончик для перекуса, мобильный телефон и зарядка к нему, легко моющиеся тапочки, носки, среднего размера полотенце, послеродовые трусы или одноразовые трусы и послеродовая прокладка, подгузник для новорожденного. Всем роженицам необходимо захватить компрессионные чулки. Если вы хотите рожать в своей одежде, положите в сумку хлопчатобумажные сорочку и халат. Для малыша можно взять комбинезон и шапочку.
  3. И соберите вторую сумку, которую подвезут ваши близкие к тому моменту, когда вы окажетесь в послеродовой палате. В нее стоит положить послеродовые трусы или одноразовые трусы и послеродовые прокладки, бюстгальтер для кормящих мам, ланолин (смазывать соски, чтобы не появились трещины), полотенце для душа, зубную щётку и пасту, послеродовый бандаж, влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, упаковку подгузников для новорожденного, одноразовые пелёнки (6-8штук), крем под подгузник, несколько комплектов белья для малыша, детский гель для подмывания.

А вот брать с собой еду не стоит. Во-первых, при грудном вскармливании многие продукты попросту запрещены. Во-вторых, организация питания в перинатальном центре «Коммунарка» на высоте. За это отвечает специализированный комбинат, который учитывает рекомендации врачей и диетологов. Несколько раз в день пациентки получают разнообразное и сбалансированное питание с прекрасной усвояемостью. В палаты еду приносят в индивидуальных лечебных рационах, где и первое, и второе, и напитки упакованы в газомодифицированной среде, с указанным составом, сроком годности и условиями хранения.  

Вещи на выписку для мамы и малыша есть смысл передать в день выписки.

 

Метки: здравоохранение
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