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1966. Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР – Италия

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (1)

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (2).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (3).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (4).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (5).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (6).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (7).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (8).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (9).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (10).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (11).jpg

Международная встреча по классической борбе. Сборные РСФСР - Италия (12).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8798563.html
Метки: иркутск, история, Россия, спорт, фото
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