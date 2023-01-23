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Надавить на ЕС: США хотят Поставлять СПГ в Европу по Долгосрочным Контрактам | Геоэнергетика Инфо

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Газовые Реалии ЕС: Поставки СПГ из США по ДОЛГОСРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
США готовы поставлять СПГ в Европу по цене 12 долларов за MMBtu (порядка 380 долларов за тысячу кубометров), но только при условии долгосрочного сотрудничества. Такое заявление сделал глава крупнейшего американского производителя газа EQT Тоби Райс. Поставка газа в Европу по цене в 12 долларов будет означать цену топлива на территории США в 4 доллара за MMBtu, отметил Райс. Озвученное предложение является выгодной сделкой по сравнению с нынешними 20 долларами за MMBtu. ЕС будет покупать газ по любой цене. Европе важно показать, что она может существовать без российского газа.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_8HLs9oZ1aA
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