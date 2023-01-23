На какой качественный рост мы можем рассчитывать в США?
Американский марксист о перспективах левого движения в США,
На какой качественный рост мы можем рассчитывать в США?
Среди левых, включая тех, кто ошибочно называет себя марксистами, перспективы социального прогресса в этой стране видятся призрачными. Задача объединения разрозненных элементов американского общества в борющийся рабочий класс полностью отброшена, и вместо этого левые надеются объединить различные субкультуры и субкультурки в очаги сопротивления капитализму.
Сила американского капитализма и в целом степень реакционности сознания широких масс деморализуют и разрушают надежды левых на какую-либо организацию разрозненных слоев пролетариата, даже на такие бесполезные виды деятельности, как акционизм и экономизм. Материалист-диалектик может только посмеяться над этим, ведь условия для ковки подлинных марксистов сейчас как никогда подходящие. Господствующий плюрализм и, как следствие, отсутствие официального запрета на изучение и пропаганду марксизма являются очень благоприятным фактором для развертывания полномасштабной пропаганды марксизма. Проблема же заключается в основном в тотальной нехватке компетентных марксистских кадров, которые могли бы воспользоваться сложившимися «тепличными условиями». Доступ к интернету есть у большинства населения, что лишь упрощает задачу по распространению идей марксизма.
В отличие от двух прошлых столетий большинство пролетариев в США располагают необходимым количеством свободного времени для изучения теории. Выделить как минимум пару часов в день на чтение работ классиков может почти каждый. Связано это с тем, что большую часть самого тяжёлого труда отдали на «аутсорсинг» пролетариям в странах третьего мира. Большинство также не нуждается в том, чтобы им рассказывали, насколько погано живётся при капитализме, так как многие и так всё это испытали на своей же собственной шкуре.
Поскольку объективные барьеры, как правило, устранены, главным препятствием для американцев являются субъективные барьеры, которые постоянно усиливаются зверинцем мусорных идеологов, порожденных политикой идеологического плюрализма. Нас это тоже не беспокоит, так как те, кто добросовестно подходит к политике и поиску выхода из сложившегося «рыночного рая», в конечном счете распознают обман и придут к истинному пониманию — к марксизму, а оппортунисты безнадежно увязнут в болоте своих же собственных заблуждений. Механизм буржуазной пропаганды функционирует для нас как своеобразное сито от идиотов.
Основные проблемы сейчас — это крайняя нехватка качественных вспомогательных материалов для изучения марксизма и проблема изоляции стихийно развивающихся марксистов, которые идут на компромиссы и вступают в оппортунистические организации, чтобы избежать одиночества и почувствовать себя частью коллектива. Распространение материалов прорывистов и подлинно научных позиций будет решать оба этих аспекта.
Таким образом, работа марксистов в местных условиях вполне возможна.
За работу, товарищи!
Ричард Тёрнер
https://prorivists.org/76_what-can-we-hope-to-grow-in-the-us/ – цинк (перевод с английского)
Изучать марксизм для многих современных слишком сложно – ведь есть такие животрепещущие вопросы как 68 новых гендеров и проблема зеленого перехода. У нас в стране эту проблему также можно наблюдать.