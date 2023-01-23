Мау покинул должность ректора РАНХиГС
Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС "по собственному желанию". Ранее, он после заведенного дела о мошенничестве ушел в отпуск, после чего сбежал в Израиль, после того, как дело закрыли и были сняты ограничения на выезд из страны. Как писали разные инсайдерские каналы, "его вопрос порешали".
Опять можно посетовать, что системных либералов крайне трудно привлечь к реальной ответственности, власти предпочитают, чтобы они выехали, вместо того, чтобы их сажать.
Мау еще с 90х годов был связан с "реформаторами", для которых после 24 февраля 2022-го года настали черные времена. Но как по мне, все еще недостаточно черные.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в результате СВО сменилось руководство РАНХиГС. С точки зрения внутреннего очищения страны, СВО менее чем за год, сделала больше, чем предществующие несколько лет.
Вот Вам господа и путинское равенство перед законом.Евреи не подсудные российскому суду и не отчетны перед Законом.Питерская юриспруденция в действии.
спроси у СЕргеева здешнего -он ведет им учет и контроль -почему все так и для кого освободили тюрьмы -у меня нехорошее предчувствие для кого..
Второй столп либерастии в России тоже просел. Ранее ВШЭ покинул старик Набиуллин Кузьминов, сделав это мастерски и без последствий для себя. Мау тоже соскочил, либерастная крыша не дала его тронуть, но не смогла защитить от массажа вымени, устроенного псами режима, а вымя было полным-полно всяким разным, от тупого воровства, присвоения и мошенничества, то откровенной диверсии и саботажа в части государственных надобностей.
И это не говоря о многолетней круглосуточной работе обеих шараг по подготовке и воспитанию особо одаренных управленческих кадров, рассевшихся за годы обильной слизью по всей вертикали. Авгиевы конюшни, очистить которые за раз вряд ли смог бы и Геракл. Надо отдать должное Чубайсу, не бросившему верного бобика Мау на произвол и экстрадировавшего отпетого гайдареныша и шныря в Израиловку.
Удар надо сказать получился мощный, двуглавая гидра обезглавлена, но огромное её тело ещё вполне жизнеспособно, понадобятся годы для её утилизации и замены на новые кадры, с новой заточкой и мотивацией. Вот реально надо проводить авральный кадровый набор, подготовку, и слава Богу пока ещё есть из кого, не все полимеры просраны, есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах…”
п.с. еще дело СОХНУТ отложено на конец февраля….тянут ,чтобы сами тихо переезжали в страну ,где добро и солнце…вместит ли их эта земля ..и как их там собрать…А вот их певец с простой песенкой и результаты деятельности их.. https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4536855.html..
И потом ,Мау сбежал в начале осени ,а уволил его по-собственному Мишустик вчера…Они сами уплывают ,а эти еще долго ждут их ,а потом тихо увольняют ,снимают дела …без обид мол..Вот еще из той же шайки уважаемых Сергеевым людей ,которых он готов здесь защищая, заболоболить любого апонента ..
А кто (сибяряк отсуствуют )посчитает десятки и сотни млрд дол выведенных ими Хозяевам из России через свои банки..Но еще кадровый их гомосек сидит и улыбается ,выписывая себе мальчика Милохина ,грефанный ГРЕФ…
И рискнули ,нельзя уже было тормозить это:
“В Волгограде 1 февраля у музея «Сталинградская битва» откроют памятник Сталину
«Всё будет как положено — с формой и орденами» Бюсты трех военачальников установят у музея-панорамы «Сталинградская битва» В Волгограде во время празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве установят бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Бюсты военачальников выполнил скульптор Сергей Щербаков.
Хотите посмеяться и посмотреть нового ректора ВШЭ и Расхнил??Посмотрите это лицо —и даже не мыслите провести их Эволюцию-это НАВСЕГДА…https://ria.ru/20230123/komissarov-1846731544.html
“Российский государственный деятель, предприниматель, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.
В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями,закончил МАДИ В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил в танковых частях Группы советских войск в Германии.
В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности “Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей”. В 2003 году получил степень МВА Kingston University (Великобритания). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.
В июне 2018 года был назначен генеральным директором АНО “Россия – страна возможностей”.
В ноябре 2018 года был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения “Общероссийский народный фронт”. В декабре 2021 года переизбран.
В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
23 января 2023 года Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени (2020), медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени (2018).