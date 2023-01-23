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Федор Лисицын. Алексей Исаев. Цусима. Часть 3. Бой крейсерского отряда

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Федор Лисицын. Алексей Исаев. Цусима. Часть 3. Бой крейсерского отряда.

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- Какой состав и боевой порядок имел крейсерский отряд и транспорта к началу боя?
- Как развивались события в ходе сражения?
- Какой момент стал самым тяжёлым для крейсерского отряда?
- Чем закончился дневной бой для крейсерского отряда?

Предыдущие ролики:
Цусима. Часть 2. Решающая фаза сражения:
https://youtu.be/frBoIvWd8sw
Цусима. Часть 1. Начало сражения:
https://youtu.be/JYSxyL0IT-4
Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Часть 4. Подготовка к сражению:
https://youtu.be/2fQii_QInPs
Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Часть 3. Боеприпасы и другие проблемы:
https://youtu.be/HAqMurBDAbU
Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Часть 2. Подготовка и начало похода:
https://youtu.be/jImoAWoSE4U
Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Часть.1. Предыстория:
https://youtu.be/mPUqb4GRbhg
Русско-Японская война. Сражение 28 июля 1904 года. Часть 2:
https://youtu.be/lBAbvAcX2Tk
Русско-Японская война. Успех русского флота:
https://youtu.be/H0Orz63z_5A
Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура:
https://youtu.be/ybtnvWZsD50
Русско-Японская война: силы сторон на море. Внезапная атака на Порт-Артур:
https://youtu.be/hBD2uzQ9Vs0
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk
“Варяг”. Часть 3: Бой “Варяга” и “Корейца”:
https://youtu.be/jhE2I8OZiPM
“Варяг”. Путь в Чемульпо. Часть 2. Предпосылки русско-японской войны:
https://youtu.be/vRpyo4dhy2s
“Варяг”. Путь в Чемульпо. Часть 1. Предпосылки русско-японской войны:
https://youtu.be/_jznEJerEZk

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5SI7oGIuHzg
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