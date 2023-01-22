

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской Народной Республики.

Уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянского лесничества и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап. В районах населенных пунктов Вишневое Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.



◽️ На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



◽️ На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также гаубица Д-30 в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное Луганской Народной Республики, Урожайное, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Очаковское Херсонской области. В районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области перехвачена американская противорадиолокационная ракета «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.