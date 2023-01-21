Зомби-оборонка
Военный историк Алексей Исаев о том, как в условиях разрухи и гражданской войной большевики решали вопросы организации военной промышленности.
Зомби-оборонка
Социальные катаклизмы не лучшим образом сказываются на всех сферах общественной жизни, оборонная промышленность тут не исключение. После революции 1917 года, казалось бы, оборонка не сильно нужна. С формальной точки зрения осенью 1917 года запасы вооружения в русской армии (как непосредственно в войсках, так и на складах) составляли: ок. 18 тыс. артиллерийских орудий, до 35 тыс. пулемётов, св. 5 млн. винтовок, до 33 млн. снарядов, ок. 2,1 млрд. патронов. Хотя в некоторых работах советского времени эти запасы назывались «скудными», всё познаётся в сравнении. В Красной армии апреля 1943 г. станковых пулеметов было 53 тыс. штук, винтовок 4,4 млн. штук + ~250 тыс. автоматических. Сопоставимо.
Казалось бы, для Гражданской войны хватит за глаза. Более того, часто утверждается, что на вооружении старой армии и воевали 1918-1922 гг. Реальная картина она несколько сложнее.
Во-первых, кто сказал, что наследство ансьен режим досталось противникам в Гражданской целиком? Зимой 1917/18 гг., в результате цепочки событий (демобилизация старой армии, глубокое продвижение австро-германских войск, образование новых государств на окраинах бывшей империи, проблем с эвакуацией и складированием военного имущества и пр.), значительная часть вооружения была утрачена. В итоге к июлю 1918 года, когда разгоралось пламя гражданской войны на востоке и юге страны, в распоряжении центрального советского руководства оставалось: 4,6 тыс. арт. орудий (в т.ч. 1,6 тыс. неисправных), 12 тыс. (600) пулемётов, 1,5 млн. (143 тыс.) винтовок, ок. 7 млн. снарядов, ок. 800 млн. патронов. Какой был слон, какой был слон!
Во второй половине 1918 года на снабжение Красной Армии было отпущено: ок. 2 тыс. арт. орудий, ок. 2,5 млн. снарядов, 927 тыс. винтовок, 8,1 тыс. пулемётов, 563,3 млн. патронов.
Теперь запасы действительно стали «скудными». К концу октября 1918 г. на складах числилось исправного имущества: 1 332 арт. орудия, ок. 5 млн. снарядов, 252 тыс. винтовок, 3 231 пулемёт, 310,4 млн. патронов. В начале января 1919 г. на складах Главного артиллерийского управления (без тульских заводов) оставалось 53 тыс. винтовок и 171 млн. патронов. Кроме того, на складах имелось около 150 тыс. винтовок различных иностранных систем (в основном японских) и 265 млн. патронов к ним.
Ещё 1 марта 1918 г. В.И. Ульянов-Ленин в статье «На деловую почву» выступил в роли кэпа и написал: «Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены». Т.е. понимание на самом верху присутствовало и именно тогда принимаются ключевые решения.
Во-вторых, логичное действие вида «Давайте отожмем у уехавших с фронта с винтовками и пулеметами казенное оружие обратно» принесло ну очень ограниченный результат. Реквизиции у населения и организаций (по декрету Совнаркома от 10 декабря 1918 г.) к 9 марта 1919 г. принесли Р.-К.К.А. 145 тыс. исправных и св. 3 тыс. неисправных винтовок различных систем, 280 исправных пулеметов различных систем, 100 артиллерийских орудий, около 7 миллионов патронов и другое имущество. Не разгуляешься.
Cтолкнувшись со «скудными» по ключевым позициям запасами, оставшимися от ансьен режим, с мая—июня 1918 г. большевики, одновременно с формированием Красной Армии на призывной основе, начинают предпринимать усилия по восстановлению военного производства, пришедшего в упадок как по причине прекращения участия в мировой войне, так и из-за общего хозяйственного кризиса. Усугубилось все это эвакуацией, в частности, Петрограда. Председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии Л.Б. Красин уже в декабре 1918 г. откровенно признавался (http://militera.lib.ru/research/melia_aa/03.html): «Еще больший удар промышленности [чем ее демобилизация] был нанесен эвакуацией Петрограда, которая была решена внезапно… и которая фактически свелась почти к полному разрушению петроградской промышленности…». При том, что Петроград был одним из ключевых центров военного производства Российской Империи.
По состоянию на август 1918 г. из трёх оружейных заводов работал только один, из девяти артиллерийских – три, из пяти патронных – один, из трёх капсюльных – ни одного, из пяти пороховых – два. Остальные либо эвакуированы, либо демобилизованы, либо находились в руках противника.
Для увеличения выпуска военной продукции на тульских заводах вводят третью смену. Кроме того, вводится премиальная система оплаты за перевыполнение плана и повышенная норма снабжения продовольствием. Энтузиазм и борьба за счастье человечества это хорошо, но умели стимулировать рублем сегодня и сейчас. Всё это начинает приносить результаты довольно быстро — к концу года. Выпуск патронов вырос с 5,2 млн. в августе до 16,9 млн. в декабре 1918 г. Выпуск винтовок — с 11,2 тыс. до 22,2 тыс. соответственно.
Проблема нехватки квалифицированных работников на предприятиях решается разными способами в том числе бронью. Для привлечения используется указание комиссии Совета обороны от 5 декабря 1918 г.: «оповестить население как можно шире о том, что работающие на патронных и оружейных заводах освобождаются от призыва в армию». В следующем году центральные органы неоднократно бьют по рукам местным профсоюзным и военным организациям в проведении мобилизаций на военных заводах, «ибо оружие и патроны важнее всего» (из телеграммы Ленина от 26 августа 1919 г.).
Кроме того, практиковалось перераспределение, маневр рабочей силы с закрывающихся предприятий на работающие в масштабе города, района, даже страны.
Конечно, не обходилось и без «кнута». Все оборонные предприятия переводились в разряд милитаризованных: весь состав рабочих и служащих объявлялся мобилизованным, а самовольное оставление работы приравнивалось к дезертирству. Это, однако, не спасало от ухода работающих на поиски пропитания, с которым регулярно случались перебои (в ВОВ текучесть кадров тоже была проблемой, если что).
Всего за 1919 г. оборонная промышленность Республики выпустила 460 тыс. винтовок, 6,3 тыс. пулемётов, 357 млн. патронов, 366 полевых орудий. За 1920 год: 427 тыс. винтовок, 4,5 тыс. пулемётов, 411 млн. патронов, 279 полевых орудий.
Из-за трудностей с организацией выпуска нового оружия приходилось в значительных масштабах ремонтировать старое. В 1919 г. было отремонтировано св. 500 тыс. винтовок, св. 2 тыс. пулемётов, ок. 800 орудий. В 1920 г.: ок. 400 тыс. винтовок, 3,1 тыс. пулемётов, 965 орудий. Т.е. ремонт был сопоставим с годовым выпуском.
Самая интересная тема — это артиллерийские снаряды, боеприпасы всегда были затратными и по сырью, и по ресурсам. Выпуск полностью новых выстрелов в 1919–1920 гг. составил порядка 200 тыс. Копейки. В основном на арсеналах происходила комплектация из имеющихся готовых элементов. За счёт них и имевшихся запасов Р.-К.К.А, получила за этот период 5,5 млн. снарядов.
Можно сказать, что если в артиллерии красные в основном могли опираться на запасы русской армии, то в стрелково-пулемётном вооружении с начала 1919 года им приходилось рассчитывать только на текущее производство.
Эту особенность подметил ещё в 1920-х годах А.М. Вольпе (http://militera.lib.ru/science/volpe_am01/index.html):
«…гражданская война, в отличие от мировой, не была «артиллерийской» войной. Гражданская война была войной «ружейно-пулеметной». Ее тактика в основном определялась этим моментом. Производство винтовок и ружейных патронов было «шверпунктом» военной промышленности. Расход снарядов в гражданской войне был сравнительно невелик. Если можно так выразиться, в этом было «счастье» гражданской войны. Кто знает, какие испытания пришлось бы выдержать нашей промышленности, если бы потребность снарядов была такой же, как во время мировой войны».
Ответим тов. Вольпе из будущего: не выдержала бы промышленность. Уперлась бы в узкие места. В тот же спирт, необходимый для производства пироксилинового пороха.
Кто все это придумал? Вы не поверите. Владимир Ильич, указывавший ещё в начале 1918 г. (когда все только разгоралось): «Прекратить производство тяжелых снарядов и орудий, делать легкую полевую артиллерию, пулеметы, винтовки».
На всякий случай замечу: легкая полевая артиллерия — это еще и бронепоезда.
Историки видят личности эпохи в контексте и шире, чем в школьном учебнике или даже общих работах. Хотим мы этого или не хотим, но решение начала 1918 г. сосредоточиться на легком вооружении было провидческим. Там и тогда. Неочевидным, да. Выигрывает тот, кто вовремя принимает такие решения. Послушав спецов или своим умом это уже не столь важно.
(с) Алексей Исаев
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