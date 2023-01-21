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Кем будут наполнять тюрьмы?!

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Конечно же либеральными интеллигентами!!!

На самом деле, если бы эта дура хоть чуть-чуть погрузилась в вопрос, то без труда узнала бы, что УФСИН еще в 2018 году официально поставил задачу к 2030-м году сократить население тюрем и колоний в России до 300 000 человек (в начале 10х в тюрьмах и колониях сидело 691 000 человек, а в конце нулевых – более 800 000). Тренд последних лет – сокращение числа сидящих. История с отправкой зеков на войну позволит ускорить этот процесс, причем с пользой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8117057.html
Метки: демшиза, Латынина, пенитенциарная система, Россия, юмор
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 184 184
    Сан Саныч 21 января 21:07

      В тюрьмах зеки делятся на касты: “пацаны” (блатные), “мужики” (обычные люди, попавшие в тюрьму по дурости), “петухи”, “опущенные”, “*уки” и т.д.

      Моё мнение. “Мужиков” лучше в тюрьме не держать. Пусть идут – или воевать, или на стройку (вольное поселение).

      Что делать с либералами? Какие будут мнения?

      • 0 0
        АндрейСан Саныч четыре часа назад

          Чтобы рассуждать на эту тему, сначала стоит посидеть самому. Либералов стоит встряхнуть туда же, хотя бы на полгодика, чтобы гомосятину не плодить.

          • 184 184
            Сан СанычАндрей два часа назад

              Мне довелось поработать с бывшими судимыми. В большинстве своём – не убеждённые “воры в законе”, а обычные мужики, которые оступились в жизни. Но из-за судимости не берут на постоянную работу, поэтому приходится ездить на заработки неофициально.

              • 10346 7822
                малышСан Саныч 45 мин. назад

                  Именно большинство не принимает блатные законы.
                  Но в обычной жизни жиды культивируют внедрение этих законов.
                  Блатные термины животных со свинофермы внедряют среди обычных людей.
                  Мне тоже довелось работать вместе с бывшими.
                  Они очень смешливо воспринимают приблатненные жидовские выходки.

                  1
                  1
          • 28046 23696
            марина три часа назад

              ЯМАЛ. КРАСНОСЕЛЬКУП. 19.01.2023г. многодетная семья, похоронила своего старшего сына Ульяненко Виктора Анатольевича. Ему было всего 25 лет.
              Он погиб 06.12.2022г.
              Виктор родился, учился, работал в нашем районном центре. Односельчане возмущены тем, что не один из представителей местной власти не оказал должного уважения родителям героя.
              Не помогли ни с организацией похорон, ни с доставкой. Полная тишина, как будто ничего не случилось. Отец сам на машине с прицепом вез гроб по кочкам “зимника” 5 часов, хотя для нашей администрации не сложно на вертолете привезти какую-нибудь певичку на день города.

              Провожали нашего “Вагнерца” простые люди, которых по скромным подсчётам, не менее половины нашего села. И это все возмущает еще и потому, что отец Георгий был на приеме у мэра и говорил о необходимости захоронить солдата с почестями. У нас есть и кадетсво, и казачество, и совет ветеранов… ТИШИНА!
              п.с.ЧВК “Вагнер” отправят на Украину 20 машин с телами убитых украинских военнослужащих.

              Стоят три тентованных КАМАЗА, тенты под крышу набиты гробами (в три ряда в каждом, то есть в одной машине по 25 гробов будет минимум Пригожин спрашивает – машин 20 будет?..https://nnils.livejournal.com/4980741.html

              • 6190 4708
                Игорьмарина 40 мин. назад

                  Когда моего дядьку хоронили в селе Быстрянка село длиной 10 км то легковушки не вместились в улицы села и часть стояла на трассе. Саша нигде долго не работал, больше сидел, заботливо хоронит русский народ русский народ. Партизаны? Я, Я. Батя Саши был четыре года у немцев плену последний в Бухенвальде.

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