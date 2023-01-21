Кем будут наполнять тюрьмы?!
Конечно же либеральными интеллигентами!!!
На самом деле, если бы эта дура хоть чуть-чуть погрузилась в вопрос, то без труда узнала бы, что УФСИН еще в 2018 году официально поставил задачу к 2030-м году сократить население тюрем и колоний в России до 300 000 человек (в начале 10х в тюрьмах и колониях сидело 691 000 человек, а в конце нулевых – более 800 000). Тренд последних лет – сокращение числа сидящих. История с отправкой зеков на войну позволит ускорить этот процесс, причем с пользой.
В тюрьмах зеки делятся на касты: “пацаны” (блатные), “мужики” (обычные люди, попавшие в тюрьму по дурости), “петухи”, “опущенные”, “*уки” и т.д.
Моё мнение. “Мужиков” лучше в тюрьме не держать. Пусть идут – или воевать, или на стройку (вольное поселение).
Что делать с либералами? Какие будут мнения?
Чтобы рассуждать на эту тему, сначала стоит посидеть самому. Либералов стоит встряхнуть туда же, хотя бы на полгодика, чтобы гомосятину не плодить.
Мне довелось поработать с бывшими судимыми. В большинстве своём – не убеждённые “воры в законе”, а обычные мужики, которые оступились в жизни. Но из-за судимости не берут на постоянную работу, поэтому приходится ездить на заработки неофициально.
Именно большинство не принимает блатные законы.
Но в обычной жизни жиды культивируют внедрение этих законов.
Блатные термины животных со свинофермы внедряют среди обычных людей.
Мне тоже довелось работать вместе с бывшими.
Они очень смешливо воспринимают приблатненные жидовские выходки.
ЯМАЛ. КРАСНОСЕЛЬКУП. 19.01.2023г. многодетная семья, похоронила своего старшего сына Ульяненко Виктора Анатольевича. Ему было всего 25 лет.
Он погиб 06.12.2022г.
Виктор родился, учился, работал в нашем районном центре. Односельчане возмущены тем, что не один из представителей местной власти не оказал должного уважения родителям героя.
Не помогли ни с организацией похорон, ни с доставкой. Полная тишина, как будто ничего не случилось. Отец сам на машине с прицепом вез гроб по кочкам “зимника” 5 часов, хотя для нашей администрации не сложно на вертолете привезти какую-нибудь певичку на день города.
Провожали нашего “Вагнерца” простые люди, которых по скромным подсчётам, не менее половины нашего села. И это все возмущает еще и потому, что отец Георгий был на приеме у мэра и говорил о необходимости захоронить солдата с почестями. У нас есть и кадетсво, и казачество, и совет ветеранов… ТИШИНА!
п.с.ЧВК “Вагнер” отправят на Украину 20 машин с телами убитых украинских военнослужащих.
Стоят три тентованных КАМАЗА, тенты под крышу набиты гробами (в три ряда в каждом, то есть в одной машине по 25 гробов будет минимум Пригожин спрашивает – машин 20 будет?..https://nnils.livejournal.com/4980741.html
Когда моего дядьку хоронили в селе Быстрянка село длиной 10 км то легковушки не вместились в улицы села и часть стояла на трассе. Саша нигде долго не работал, больше сидел, заботливо хоронит русский народ русский народ. Партизаны? Я, Я. Батя Саши был четыре года у немцев плену последний в Бухенвальде.