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Россия сделала это с Наполеоном и Гитлером…

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Россия сделала это с Наполеоном и Гитлером…

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину" (с) Боррель

Ну вот, а еще на Лаврова обижались, который прямым текстом им это же и говорил.
Сами ставят себя в продолжатели дела Наполеона и Гитлера. Поэтому нам конечно же надо приложить все усилия, чтобы не посрамить наших предков и сделать с Украиной и НАТО то, что в свое время уже сделали с Наполеоном и Гитлером.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8115175.html
Метки: боррель, война на украине, Гитлер, Наполеон, нато, Россия, США, Украина
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