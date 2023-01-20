Россия сделала это с Наполеоном и Гитлером…
Россия сделала это с Наполеоном и Гитлером…
"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину" (с) Боррель
Ну вот, а еще на Лаврова обижались, который прямым текстом им это же и говорил.
Сами ставят себя в продолжатели дела Наполеона и Гитлера. Поэтому нам конечно же надо приложить все усилия, чтобы не посрамить наших предков и сделать с Украиной и НАТО то, что в свое время уже сделали с Наполеоном и Гитлером.