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«Протоколы сионских мудрецов» – подделка «охранки»?/ Любовь Ульянова

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На фестивале в Твери Любовь Ульянова ответила на вопрос, кто был настоящим автором известной подделки – «Протоколов сионских мудрецов», а ещё рассказала о колоритных представителях рынка поддельных документов, связанных с еврейским заговором и «немецким золотом» большевиков.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GsrbRwt_dXk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10336 7812
    малыш час назад

      Евреи победили царскую Россию, и все богатства богатейшей мировой державы стали принадлежать евреям. Теперь можно даже обвинять царскую охранку, и говорить что русских нет. Победителей не судят.

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