«Протоколы сионских мудрецов» – подделка «охранки»?/ Любовь Ульянова
На фестивале в Твери Любовь Ульянова ответила на вопрос, кто был настоящим автором известной подделки – «Протоколов сионских мудрецов», а ещё рассказала о колоритных представителях рынка поддельных документов, связанных с еврейским заговором и «немецким золотом» большевиков.
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Евреи победили царскую Россию, и все богатства богатейшей мировой державы стали принадлежать евреям. Теперь можно даже обвинять царскую охранку, и говорить что русских нет. Победителей не судят.