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Мнение Европейского еврейского конгресса неинтересно

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МИД РФ ответил на предложение Европейского еврейского конгресса "извиниться" за сравнение действий Запада на Украине с действиями нацистской Германии против СССР.

"Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении. (с) МИД РФ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8113211.html
Метки: евреи, Европа, ес, мид рф, Нацизм, неонацизм, Россия, Украина, холокост
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10336 7812
    малыш час назад

      Надо извиниться и продолжить защищать русских Донбасса.
      Под управлением мировых евреев Европа выдержит до весны.
      Далее будет деградация Европы.

    • 28017 23667
      марина 49 мин. назад

        В Москве на крышу административного здание в Тетеринском переулке (в паре километров от Кремля) идет подъем военных контейнеров и ЗРПК «Панцирь-С1». Фото там тоже прилагают, наверняка вы видели их уже. Зачем это всё?
        а почему в Москве не должно быть эшелонированной системы ПВО? тем более в период военных действий

        другой вопрос — зачем это делают демонстративно?

        видимо, чтобы привести в чувство чиновников и торгашей, в том числе

        выборы опять же уже через год, а выборы вариантов выборов — так и уже

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      • 28017 23667
        марина 40 мин. назад

          2 квадриллиона деривативов. И все молчат…
          Однако, среди прочих спекулятивных штучек, выработанных финансовой системой за века, деривативы заняли особое место в связи с тем, что сегодня накопилось их столько, что даже гипотетическая «перепродажа всей Земли марсианам» не спасет от того, чтобы покрыть весь Мировой Долг, накопленный в этих деривативах-фантиках.

          Даже Дэвид Рокфеллер в начале XXI века отмечал, что с периода 1990-х «механизмы контроля все время ослаблялись, а новые рынки – в особенности, рынки деривативов – вообще не контролировались». В результате сложилось так, что при работе с этими деривативами необязательно обладать базовыми активами. Грубо говоря, можно и воздух перепродавать – только бы покупали.

          Благодаря появлению деривативов, началась нескончаемая перепродажа необеспеченных финансовых обязательств с нарастанием их стоимости. С деривативами, иронично заметил один эксперт, «игра идет не на повышение или понижение, а на пессимизм или оптимизм». По иному поводу известна формула о том, что «Биржа создает, прежде всего,.. хорошее настроение». В общем, «система работает, пока ты веришь, что она работает».

          Вера в деривативы, а, главное, в безнаказанность лавинообразного процесса их накопления, привела к тому, что в 2010 году американская социальная сеть «Yahoo!» в своем издании «Aol Business» выдала цифру объема подсчитанных на тот период деривативов – 1,2 квадриллиона долларов. А квадриллион – большая цифра: это тысяча раз по триллиону!

          Надо сразу заметить, что весь мировой ВВП до сих пор оценивается в 80-90 триллионов долларов. И это во много раз меньше, чем заявленный ещё 12 лет назад объем деривативов в мировой финансовой системе.

          С тех пор мне ни разу не попадалась на глаза, хотя регулярно веду обзоры международной прессы, цифра текущего объема деривативов. Ведь, если 12 лет назад они в десятки разы перекрывали масштабы ВВП Планеты, то страшно представить, куда разросся этот показатель в 2020-е годы.
          П.С. А наш нежный и впечатлительный ПУПСОЛОКИ публикует всхлипы ,что жидосреда Москвы не приняла хохла Глазьева (*хотя они из одной тусовки в молодости -Чубайс,Авен,и остальные экономисты под присмотром КГБ).Его держат ,как противовес Набиулиной ,пугая Хозяев -а они именно и есть хозяева ,если до сих пор алатим им дань ,согласно Канцлер акта 1991года..А резервы -это и есть их пустые бумажки и они их…Но Локу не научили мыслить ,а просят действовать на своем уровня ************ базарного,коим он здесь и смотрится ,учитывая ,что он тут выбрасывает в качестве доков ,хуже только Руса -та догматы толкает..

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