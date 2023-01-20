Красота Гжели. Видеозарисовка (1989)
По одной из версий слово Гжель произошло от глагола “жечь”. С давних пор жители подмосковной деревни занимались гончарным делом – лепили и обжигали глиняную посуду и разные фигурки. Со временем промысел рос, в середине XVIII века химик Дмитрий Виноградов создал из местной глины первые русские фарфоровые изделия. В начале ХХ века гжельские чайники, чашки, подсвечники и статуэтки стали узнаваемыми, бело-голубыми. Промысел переживал времена подъема, упадка, нового развития, гжельские изделия то входили в моду и становились объектами коллекционирования, то считались банальными и грубоватыми.
Посмотрим небольшую видеозарисовку о красоте и разнообразии произведений одного из традиционных российских центров производства керамики – Гжели , ныне это Раменский район Московской области
Главная дирекция программ, 1989 г.
#гжель #НародныеПромыслы
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