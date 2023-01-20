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Как устроена цензура в Китае

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Общая схема структуры цензурных механизмов в Китае

Как устроена цензура в Китае.

Выпуск иностранных фильмов в КНР курирует Управление кинематографии Китая (другое название Главное управление по делам печати и публикаций) — подразделение отдела пропаганды Коммунистической партии. CFA блокирует релизы заграничных картин, не проходящих цензуру, а также в целях развития отечественного кинематографа.

Агентство отвечает за регулирование:

Новые издательства – книжные, аудиовизуальные, электронные издания, редакции газет и периодических изданий

Общие службы распространения – для публикаций (включая книги, газеты, периодические издания, аудио- и видеопродукцию и электронные публикации)

Агентства по защите авторских прав – агентства по копированию аудио- и видеоматериалов и электронных публикаций и газетные группы

Агенты – работа с импортируемыми публикациями

Иностранные совместные предприятия в новостной, печатной и коммуникационной индустрии.

* * *

Главное управление по делам печати и публикаций находится под непосредственным контролем Центрального отдела пропаганды Коммунистической партии Китая. Что правильно, ибо это стратегия.

Агентство состоит из следующих департаментов:

  1. Главное управление

  2. Отдел управления книгоизданием

  3. Отдел издания газет и журналов

  4. Департамент по управлению аудио- и видеопродукцией и электронными публикациями

  5. Департамент по управлению распространением публикаций

  6. Департамент по управлению полиграфической промышленностью

  7. Отдел кадров и образования

  8. Отдел внешнего сотрудничества

  9. Отдел управления авторскими правами


https://t.me/rtechnocom/1364 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8112617.html
Метки: Китай, кнр, кпк, цензура
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