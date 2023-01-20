Как устроена цензура в Китае
Общая схема структуры цензурных механизмов в Китае
Как устроена цензура в Китае.
Выпуск иностранных фильмов в КНР курирует Управление кинематографии Китая (другое название Главное управление по делам печати и публикаций) — подразделение отдела пропаганды Коммунистической партии. CFA блокирует релизы заграничных картин, не проходящих цензуру, а также в целях развития отечественного кинематографа.
Агентство отвечает за регулирование:
Новые издательства – книжные, аудиовизуальные, электронные издания, редакции газет и периодических изданий
Общие службы распространения – для публикаций (включая книги, газеты, периодические издания, аудио- и видеопродукцию и электронные публикации)
Агентства по защите авторских прав – агентства по копированию аудио- и видеоматериалов и электронных публикаций и газетные группы
Агенты – работа с импортируемыми публикациями
Иностранные совместные предприятия в новостной, печатной и коммуникационной индустрии.
* * *
Главное управление по делам печати и публикаций находится под непосредственным контролем Центрального отдела пропаганды Коммунистической партии Китая. Что правильно, ибо это стратегия.
Агентство состоит из следующих департаментов:
- Главное управление
- Отдел управления книгоизданием
- Отдел издания газет и журналов
- Департамент по управлению аудио- и видеопродукцией и электронными публикациями
- Департамент по управлению распространением публикаций
- Департамент по управлению полиграфической промышленностью
- Отдел кадров и образования
- Отдел внешнего сотрудничества
- Отдел управления авторскими правами
https://t.me/rtechnocom/1364 – цинк