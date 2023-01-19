Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Ну шо ?упав . Было министерство и нет его..ФСЁ-расследование подрыва дома в Днепре и торговля Квартала 95 поступаемым оружием закинчено..Навсегда..И да ,таки Клименко назначили ,а это уже протекторат США ,а то ишь ты англосаксы держали такие кадры под собой…
И после такого…!!! – неужели остальные кадры хоть немного не образумятся?
Пс впрочем этот вопрос для всех прочитавших пост.
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