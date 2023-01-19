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Массовое падение в Броварах

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В Броварах упали вертольот, вертолит, гвинтокрыл и геликоптер.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8111121.html
Метки: идиоты, Киев, Украина, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27988 23638
    марина 46 мин. назад

      Ну шо ?упав . Было министерство и нет его..ФСЁ-расследование подрыва дома в Днепре и торговля Квартала 95 поступаемым оружием закинчено..Навсегда..И да ,таки Клименко назначили ,а это уже протекторат США ,а то ишь ты англосаксы держали такие кадры под собой…

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