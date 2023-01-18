Пригожин о необходимости запрета Youtube в России
Пригожин о необходимости запрета Youtube в России
«YouTube – информационная чума нашего времени. Есть две причины, почему при этом его не закрывают. Вторая причина – существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить, но об этом отдельно. А первая и главная причина – у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле.
Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера».
Те, кто против закрытия YouTube – это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят. Это первая причина – идеологическая.
Вторая причина, которую я уже упомянул – техническая. Она заключается в том, что такое огромное количество видео, которое хранится сегодня на YouTube (за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео), это очень ресурснозатратно. Из 100 процентов роликов на YouTube – приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% – общеразвлекательный контент и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории типа: «Хеллоу, я расскажу вам, как строить маленький сарайчик для моей маленькой собачки». Ради Бога, давайте даже переведем их на русский язык и сделаем доступным не только для Ксюши Собчак, которая владеет восьмью языками, а для любой бабы, которая хочет своей собачке построить курятник.
Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка «Ковчег».
А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен».
https://t.me/genshtab24/14084 – цинк