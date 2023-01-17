Москва выделила более 800 миллионов на развитие импортозамещающих производств
Более 800 миллионов рублей выделили столичные власти на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьёзно продвигаемся вперёд в реализации стратегических задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России. Важной частью этой системной работы является программа предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств», — отметил он.
Программа заработала в апреле прошлого года, она помогает компаниям в ускоренном режиме развить и локализовать производство. Всего было 86 заявок. Собянин рассказал, что «отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, IТ-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов».
Четверть суммы — это около 201,78 млн рублей — обладатели грантов получат авансом, а остальные средства власти будут выплачивать вплоть до 2024 года, исходя из расходов и сроков реализации проекта.
«За счёт этих средств они могут компенсировать половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или на подключение к инженерным сетям — электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению. Также среди статей расходов, на компенсацию которых можно направить грант, — покупка прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или программного обеспечения. Кроме того, можно компенсировать четверть суммы, направленной на зарплаты сотрудникам», – уточняет пресс-служба мэрии.
По материалам сайта Мэра Москвы, НТВ