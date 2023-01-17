Более 800 миллионов рублей выделили столичные власти на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьёзно продвигаемся вперёд в реализации стратегических задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета России. Важной частью этой системной работы является программа предоставления грантов на создание или расширение импортозамещающих производств», — отметил он.

Программа заработала в апреле прошлого года, она помогает компаниям в ускоренном режиме развить и локализовать производство. Всего было 86 заявок. Собянин рассказал, что «отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, IТ-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов».

Четверть суммы — это около 201,78 млн рублей — обладатели грантов получат авансом, а остальные средства власти будут выплачивать вплоть до 2024 года, исходя из расходов и сроков реализации проекта.

«За счёт этих средств они могут компенсировать половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или на подключение к инженерным сетям — электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению. Также среди статей расходов, на компенсацию которых можно направить грант, — покупка прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или программного обеспечения. Кроме того, можно компенсировать четверть суммы, направленной на зарплаты сотрудникам», – уточняет пресс-служба мэрии.

По материалам сайта Мэра Москвы, НТВ