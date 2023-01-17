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Меткий выстрел украинской ПВО

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Украинская зенитная ракета не только поразила жилой дом в Днепропетровске, но и сбила Арестовича.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8106737.html
Метки: война на украине, днепропетровск, пво, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27934 23584
    марина два часа назад

      Ну вот знает же Рожин ,он же Колонель ,что все пиар и брехня жидосаксонская и про дом и про Люську.Дом взорван -отвлекуха от Соледара ,его сдачи..Люська -эта ветряная дама играющая на публику и состоящая во многих связях -потому и почти “красивый типа уход ,с признанием вины”

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