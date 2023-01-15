Впереди Великая Отечественная гибридная война
1.
Итак, нас всех приговорили к уничтожению.
США – занесли во враги.
Остальные всеми голосами назначили нас виноватыми и приговорили всех к уничтожению. Физическому.
Я не смотрю наших пропагандистов. Там, к сожалению, царство штампов. Они нужны, но без перебора. А вопросы люди задают: если нас всех приговорили, что делать?
Но сначала отвечу, почему это серьёзно. Я в огромном количестве смотрю именно тех, кто на весь свет обозначил и озвучил многократно 1. Вину всех россиян 2. Необходимость физического уничтожения всех поголовно.
То есть перед нами перспектива геноцида. Если полгода назад говорили о фронтальной люстрации, то последние два месяца – о геноциде. Не стесняясь. Так почему это серьезно? Потому что за названными голосами стоят именно те, кто действительно неголословно собрался уничтожить Россию. Более того, это делает, организовав бойню на ТеррУ.
Кого же я слушаю? 1. Гордон 2. Фейгин 3. Шейтельман, 4. Гозман 5. Соловей 6. Невзлин 7. Каспаров 8. Пономарев 9. Шендерович 10. Гельман 11 Пионтковский 12. Белковский, 13. Швец.
Как говорится, консенсус. Это те люди, которые готовы оставить Путина бессмертным, чтобы с наслаждением приговаривать, истязать и хоронить его каждый день. А уже стереть с лица земли виноватый, по их мнению, русский народ, – вообще не вопрос: их ножи, клыки, базуки, когти готовы терзать наши тела уже безо всякого суда и следствия. Формула – 80% поддерживают СВО – значит вам всем конец.
2.
И что же нам делать? Ведь ясно, что любое окончание или приостановка СВО – это начало новой холодной, сегодня говорят, гибридной войны. То есть судьба горячей войны – это не окончание войны при любом исходе – даже если мы сдадимся и всю элиту сдадим. Нет, все по плану «партнёров» ляжем в землю или вылетим в дымок поголовно.
Поэтому нет смысла ждать окончания или паузы в СВО – нужно сформулировать план гибридной войны. Как на уровне личном, так и на уровне коллективном.
1. Если война переводится в гибридную – то каждая отрасль деятельности переводится на военный лад, каждый метр интеллектуального пространства – поле боя, а значит этот метр милитаризируется, то есть оснащается боевым ресурсом.
2. Если гибридная война касается всех – то она переводится в разряд отечественной.
3. Жанр войны в гибридный период, в холодной варианте меняет жанровую систему: строишь дом? – нет, строишь бастион, строишь крепость, где надо предусмотреть боевое охранение и площадку для боевых тренингов детей.
4. На работе – семиотическая атака и формирование семиотической – знаковой – обороны, символических редутов из знаков боя и победы.
5. В сетях – демонстрация нашей духовной и интеллектуальной мощи.
6. Тотальное противодействие ухищрениям противника. Но без истерики. Надо понимать, что холодная война эмоций не любит. Она – холодная.
7. Определить свой фронт – это профессия – где ты сильнее всего и перепонять милитарную составляющую: чем сильнее твои результаты – тем дальше костлявые загрёбы врага от твоей шеи. Вложил деньги в своего – одна стали сильнее!
8. Понять, что фронт всюду. И то, что было удовольствием вчера – сегодня фронт: не спи с женой – а делай детей! Не хочет жена – делай с любовницей, двумя, тремя, пятью – все в бой! Роди армию – и враги уже подумают к нам сунуться!
Ответ на геноцид только один – рожаем полки и дивизии детей! И приучаем детей к холодным войнам, гибридным схваткам на всех фронтах.
9. Долой пенсионство – возвращаемся в строй! Учи потомков битвам, покажи детям врага пальцем и научи битвам нового типа. Мягкой но прочной рукой стирай пацифизм из нашей жизни. В этих условиях пацифизм – оружие врага, упёртого в твой лоб.
10. Главное оружие гибридной войны – атакующий интеллект, формируй интеллектуальные соединения, интеллектуальный спецназ, пополняй арсеналы знаний, формируй гибридные операции на чужой территории, где мы их достанем мозгами:
Интеллектуальное Уничтожение (банкротство) Франкфуртской школы,
2. Интеллектуальное Испепеление (затем разорение) Института Беркли
3. Интеллектуальное Уничтожение Гааги с её патологическими инстинктами лжи и отравлений
4. Интеллектуальное Распотрошение Сити до полного банкротства.
И тысячи подобных гибридных операций.
Помни: успех в гибридной войне отдаляет возможность по твоей улице проехать крушащему всё вокруг немецкому «Леопарду».
Все для фронта Великой Отечественной Гибридной Войны!
Наше дело Правое и Солнце за нас!
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