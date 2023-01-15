1.

Итак, нас всех приговорили к уничтожению.

США – занесли во враги.

Остальные всеми голосами назначили нас виноватыми и приговорили всех к уничтожению. Физическому.



Я не смотрю наших пропагандистов. Там, к сожалению, царство штампов. Они нужны, но без перебора. А вопросы люди задают: если нас всех приговорили, что делать?

Но сначала отвечу, почему это серьёзно. Я в огромном количестве смотрю именно тех, кто на весь свет обозначил и озвучил многократно 1. Вину всех россиян 2. Необходимость физического уничтожения всех поголовно.



То есть перед нами перспектива геноцида. Если полгода назад говорили о фронтальной люстрации, то последние два месяца – о геноциде. Не стесняясь. Так почему это серьезно? Потому что за названными голосами стоят именно те, кто действительно неголословно собрался уничтожить Россию. Более того, это делает, организовав бойню на ТеррУ.

Кого же я слушаю? 1. Гордон 2. Фейгин 3. Шейтельман, 4. Гозман 5. Соловей 6. Невзлин 7. Каспаров 8. Пономарев 9. Шендерович 10. Гельман 11 Пионтковский 12. Белковский, 13. Швец.

Как говорится, консенсус. Это те люди, которые готовы оставить Путина бессмертным, чтобы с наслаждением приговаривать, истязать и хоронить его каждый день. А уже стереть с лица земли виноватый, по их мнению, русский народ, – вообще не вопрос: их ножи, клыки, базуки, когти готовы терзать наши тела уже безо всякого суда и следствия. Формула – 80% поддерживают СВО – значит вам всем конец.

2.

И что же нам делать? Ведь ясно, что любое окончание или приостановка СВО – это начало новой холодной, сегодня говорят, гибридной войны. То есть судьба горячей войны – это не окончание войны при любом исходе – даже если мы сдадимся и всю элиту сдадим. Нет, все по плану «партнёров» ляжем в землю или вылетим в дымок поголовно.