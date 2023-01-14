Эрдоган многовекторный
Из официальных заявлений Турции.
1. Турция не ожидает завершения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.
2. Турция хочет продвигать идею локальных перемирий по некоторым вопросам.
3. Турция не будет вводить санкции против России, так как от них пострадает больше сама Турция, нежели Россия.
4. Турции мало российского газа, который будет идти через турецкий газовый хаб. Турция хочет замкнуть на себя и поставки иранского (!) газа в Европу.
5. Турция не даст одобрения на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока не откажутся от поддержки терроризма. На сегодняшний день эти страны не выполнили требований Турции.
В целом, стратегия Эрдогана понятна – максимально наживаться на конфликте на Украине, получая ништяки с обеих сторон.
PS. На фото повешенное чучело Эрдогана в Швеции.