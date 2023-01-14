Буркина-Фасо приглашает Россию
Власти Буркина-Фасо (страна еще недавно входила в французскую неоколониальную империю) призвали Россию открыть посольство в столице Буркина-Фасо Уагадугу, а также предложили Севастополю (!) заключить договор о сотрудничестве.
В сентябре 2022-го года в стране произошел военный переворот. Пришедшая к власти военная хунта взяла курс на сотрудничество с Россией. Франция обвиняет ЧВК "Вагнер" в пособничестве военному перевороту в Буркина-Фасо и размещении своих контингентов в этой стране по образцу ЦАР и Мали. ЧВК "Вагнер" имеет ввиду заявления французов по этому поводу.
Это уже 3-я страна выпавшая из французской сферы влияния при Макроне. Поставки техники на Украину и попытки влезть в Закавказье со стороны Франции (в числе прочего), это попытки поквитаться за 3 провала подряд в Африке, когда Франция теряет там свои позиции существовавшие десятилетиями. Фактически, Макрон председательствует при развале французской неоколониальной империи в северо-западной Африке.
PS. Ранее в МИД России сообщили, что не так давно Россия списала часть советских долгов Буркина-Фасо, а также предложила местному правительству закупать нефть у России.
Стоит отметить, что Буркина-Фасо, как и Мали, граничет с Нигером, где находятся ключевые для французской ядерной программы урановые рудники. Пора бы и Нигеру включиться в процесс национального освобождения от французских колонизаторов.
Свои ядерные залежи Франция на хохлов не променяет.