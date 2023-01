Сирийско-турецкое сближение при посредничестве России похоронит перспективы разделенной Сирии с возможностью кооптации оппозиционных фракций в вооруженные силы.Недавно начавшиеся переговоры о сирийско-турецком сближении продвигаются в пользу Дамаска и «турецкие уступки», над которыми потешаются оппоненты, — это только начало, сообщили The Cradle инсайдеры.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже отказался от своей мечты «молиться в мечети Омейядов» в Дамаске. Но источники говорят, что за этим быстро последуют дальнейшие уступки, которые поставят крест на амбициях сирийских оппозиционных фракций.На этих переговорах не будет «федерализма» или «конфедерации» — западных кодовых слов для обозначения распада сирийского государства, — а скорее «турецко-российское» принятие условий Дамаска.Для начала Анкара планирует открыть стратегическое шоссе М4, которое проходит параллельно турецкой границе и соединяет все жизненно важные сирийские города и регионы, в качестве прелюдии к открытию легальных пограничных переходов между Сирией и Турцией, что позволит восстановить торговые пути между двумя странами.Этот шаг, основанный на взаимопонимании между Дамаском и Анкарой, по сути, закроет дверь для любых фантазий оппозиции о разделении Сирии на государства и подорвет «курдско-американские амбиции по расколу».Вашингтон не зря стремится сорвать контакты между Анкарой и Дамаском. Под предлогом «борьбы с ИГИЛ» США вложили значительные средства в сирийский сепаратизм, заменив террористическую группировку «курдскими местными силами» и пожинает плоды в баррелях украденной сирийской нефти, чтобы помочь смягчить глобальный энергетический кризис.Теперь Турция закрыла дверь для этого плана «федерализации».Сирийско-турецкие переговоры в Москве 28 декабря в основном были посвящены открытию и установлению необходимых политических и дипломатических каналов, а также каналов безопасности — процесс, инициированный министрами обороны этих стран.Хотя разрешить множество сложных вопросов между двумя государствами не так просто, как хотелось бы оптимистам, это также далеко не так сложно, как пытаются представить ярые противники сближения.Московские дискуссии были сосредоточены на мягких, поэтапных решениях, предложенных Россией. Кремль понимает, что минное поле между Анкарой и Дамаском необходимо разминировать с холодным умом и руками, но настаивает на том, что отправной точкой переговоров являются политические формулы мирного процесса в Астане, которые уже приняты всеми сторонами.На местах Москва занята продвижением приемлемых для всех соглашений о безопасности, хотя те, что действуют на поле боя, пока кажутся наименее гибкими. Российский план состоит в том, чтобы «предоставить военным формулы безопасности», которые впоследствии должны быть воплощены в интеграции сил — будь то курдские боевики или боевики оппозиции — в ряды Сирийской арабской армии (САА).Это будет достигнуто через комитеты, возглавляемые как сирийскими, так и турецкими спецслужбами, сообщил The Cradle российский источник, участвующий в координации переговоров.Российские предложения, по словам источника, опираются на две успешные в прошлом модели примирения на поле боя. Первая — это «модель района Шейх Максуд в северном Алеппо» — район, некогда контролируемый курдскими силами, которые начали координировать свои действия с САА после масштабной военной операции 2016 года, изгнавшей боевиков оппозиции из восточных районов города.Российский источник утверждает, что модель «Шейх Максуд» преуспела благодаря «координации действий в сфере безопасности», показывая, что «сирийская государственная служба безопасности развернута на въездах в район с контрольно-пропускными пунктами, которые координируют действия с курдскими силами внутри – во всех отношениях, больших и малых». Эта координация в области безопасности включает «арест лиц, находящихся в уголовном розыске и содействие административным и сервисным службам» в координации с Дамаском.Вторая модель примирения, используемая российскими силами в Сирии, позволила объединить САА и курдские ополчения Шейх-Максуда в ходе совместных военных маневров, проведенных в августе прошлого года вблизи города Манбидж в сельской местности Алеппо.Хотя российский источник подтверждает, что опыт «координации в сфере безопасности» между САА и курдскими силами был «успешным», он предупреждает, что эти модели нуждаются в «политических договоренностях», которые могут быть достигнуты только путем «соглашения в Астане о новых положениях сирийской конституции, которые дают курдам больше гибкости в самоуправлении в своих районах».Параллельное предложение, о котором The Cradle стало известно из турецкого источника, подходит к решению проблемы с точки зрения «конфедерации», что является анафемой для сирийских властей. По его словам, «для этого необходимо убедить Дамаск разделить власть с квалифицированными фракциями (Турецкой) национальной армии».В то время как турецкое предложение пыталось приблизиться на шаг к целям Дамаска, похоже, что российское посредничество способствовало созданию новой парадигмы: она будет основана на проверенной годами сирийской модели «военного примирения», а именно: оппозиционные боевики сдают оружие, осуждают враждебность к государству и интегрируются в САА.Отказ Турции от её «требования свержения режима» относится также и к связанным с ней военным группировкам внутри Сирии, поскольку цели последних сузились до сохранения некоторых зон влияния на севере страны.Таков нынешний колорит урезанных амбиций Турции по созданию «конфедерации»: сохранение поддерживаемых Турцией фракций в «местных администрациях» в северных районах, где Турция имеет влияние, в обмен на отказ от политических амбиций Анкары по «смене режима» в Дамаске и перекройке северной карты Сирии.Для решения этой проблемы потребуется внести изменения в сирийскую конституцию — процесс, который начался несколько лет назад, но пока не достиг результата.С сирийской точки зрения официальные лица сосредоточены на ликвидации всех противоборствующих сепаратистских или террористических элементов, которые не способны адаптироваться к «единому» сирийскому обществу.Поэтому Дамаск отвергает предложения о военном примирении для любых «сектантских» сепаратистских или фракционных ополчений. Сирийские официальные лица повторяют, что «единство земель и народа» является единственным путем к решению проблемы, вдали от иностранных интересов, которые способствуют «терроризму или отделению» — ссылка на турецкую и американскую роль в сирийской войне.В словаре сирийского государства нет слова «конфедерация» и оно намерено до конца придерживаться принципа сирийского единства. Дамаск преследует одну цель: примирение на основе сдачи оружия в сельской местности Латакии, Идлиба, Алеппо, Ракки, Хасаки, Камишли и ат-Танфа — районов, которые всё ещё находятся вне контроля государства.По словам турецкого источника, Сирия отказалась обсуждать что-либо «вне рамок примирения и передачи оружия и регионов», что, по его словам, «затрудняет выполнение Анкарой своей миссии», особенно в свете того, что связанный с Аль-Каидой Фронт Нусра контролирует значительную часть этих целевых районов.Сирийский источник сообщил The Cradle, что «камишлинская модель» военного примирения является наиболее близкой к данному случаю: где «САА и силы национальной обороны (большинство из которых составляют про-дамасские курды) полностью координируют свои действия».Он ясно даёт понять, что Дамаск уже предоставил курдам на севере страны достаточное количество механизмов самоуправления:«В Сирии уже существует (управляемая курдами) автономная администрация. Она работает напрямую с Министерством местного самоуправления Сирии (в Дамаске) и имеет множество агентств, которые работают через местные представительные советы для реализации планов правительства в области безопасности, сбора налогов и услуг» и, конечно же, она состоит из жителей региона — курдов.Недавнее заявление главного советника Эрдогана Ясина Актая может поставить помешать этой работе. Его настойчивое заявление о том, что Турция должна сохранить контроль над городом Алеппо — вторым по численности населения и промышленным центром Сирии — возникло не на пустом месте.Анкара считает, что репатриация трех миллионов сирийских беженцев должна начаться с «местных администраций, управляемых (поддерживаемой Турцией) Сирийской национальной армией (переименованная версия оппозиционной „Свободной сирийской армии“)», — говорит турецкий источник.Он имеет в виду Идлиб, Алеппо и их окрестности, а также районы, в которых Турция начала свои военные операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Эти районы на севере Сирии включают северную и восточную части Алеппо, в том числе Азаз, Джарабулус, Аль-Баб, Африн и их окрестности.По его словам, Турция может рассмотреть вопрос о постепенной передаче этих стратегических зон союзным ей сирийским ополченцам.«Называйте это конфедерацией или нет, эти районы должны контролироваться группировками Сирийской национальной армии, а не „Фронтом ан-Нусра“, чтобы обеспечить безопасное возвращение беженцев».Одним словом, российское посредничество в сближении Дамаска и Анкары продвигается медленно, но, по словам турецкого источника, «оно приближается к примирению, потому что после проведения новых выборов в местные советы сирийское министерство местного самоуправления начинает заниматься региональными делами, в соответствии с планами, разработанными в рамках Астанинского процесса».Что касается Астаны, турецкий источник говорит: «Пусть сирийцы рассматривают курдские и оппозиционные районы как единое целое, если курды согласятся распустить свои фракции и присоединиться к сирийской армии в рамках определенного уравнения; оппозиционные фракции также согласятся».Что касается сложной геополитики на востоке Сирии, который в настоящее время оккупирован войсками США и их ставленниками, высокопоставленный сирийский чиновник, недавно посетивший Саудовскую Аравию и Каир, предложил «арабское вмешательство в сирийские племена, чтобы отделить членов племени в регионе Аль-Танф от войск США». Но, по словам чиновника, это будет зависеть от «прогресса в отношениях между Дамаском, Эр-Риядом, Каиром и, возможно, даже Иорданией».Несколько дней назад лидер «Фронт Ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джулани отправил видеообращение, в котором он громогласно заявляет: «Где армии мусульман?». Это актуальное послание сирийского босса Аль-Каиды, который стремится сохранить свою сектантскую «зону влияния» на северо-западе Сирии — стратегический Идлиб на турецко-сирийской границе. Деструктивный нарратив Джулани может стать последним барьером, который необходимо преодолеть Дамаску, Анкаре и Москве, чтобы заключить соглашение на местах. https://thecradle.co/Article/Analysis/20217 – оригинал на английскомТурция вчера подтвердила, что готова к проведению переговоров с Асадом после завершения встречи министров иностранных дел Турции и Сирии в конце января-начале февраля.