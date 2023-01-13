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МО РФ об освобождении Соледара

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МО РФ решило положить конец кривотолкам на тему того, кто штурмовал Соледар.

МО РФ об освобождении Соледара.

В связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск (сил) в освобождении от подразделений ВСУ города Соледар Донецкой Народной Республики, полагаем необходимым разъяснить следующее.

Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач.

Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, – данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

Правильный подход. Все делают общее дело.

PS. Сегодня бои из Соледара сместились на железнодорожную станцию "Соль", бои за которую продолжаются до сих пор. Часть станции уже зачищена от противника.
Корреспондент CNN бывший в районе Соледара сообщил, что в 4 км к западу от Соледара видел отступающие украинские войска.
Также сегодня шли ожесточенные бои за Красную Гору и Парасковиевку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8099779.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Украина, чвк вагнер
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