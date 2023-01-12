“Вашу маму и там и тут показывают…”
"Вашу маму и там и тут показывают…"
Командование Вооруженными силами Демократической Республики Конго опровергло утверждения повстанцев из группировки "Движение 23 марта" о присутствии бойцов российской ЧВК на востоке страны, сообщила британская медиагруппа BBC.
Ранее представитель М23 Вилли Нгома заявил BBC, что группа "Вагнер" присутствует в провинции Северное Киву на востоке ДР Конго. Однако официальный представитель ВС ДРК генерал-майор Сильвен Экенге опроверг подобные утверждения. "Группа "Вагнер" не работает в ДР Конго", — заявил он BBC.
С началом 2022 года в конголезской провинции Северное Киву возобновились бои между правительственными частями и повстанцами из М23. С середины мая они стали особенно ожесточенными и охватывали территорию нескольких районов, граничащих с Руандой. (с) ТАСС
PS. После всех предшествующих успехов в различных африканских странах (картины развала французской неоколониальной империи в северо-западной Африке достаточно наглядны), текущий мега-пиар ЧВК "Вагнер" на Украине, фактически гарантирует повышенный интерес различных африканских правительств к заключению контрактов с "Вагнером", особенно среди тех, кто рассматривает альтернативы западной крыше.
PS2. Кстати, на фоне унылой полемики, между "Вагнером" и МО РФ по поводу заслуг по взятию Соледара, стоит отметить заявление генерала Соболева, который заявил, что у ЧВК "Вагнера" нет законного статуса (по факту отсутствия закона о статусе ЧВК, о необходимости принятия которого полемика идет уже не первый год – МИД РФ за, ФСБ и МО РФ – против), но так как все воюют на одной стороне, государство закрывает на это глаза. Это опять же к вопросу о широте толкования существующих законов о наемничестве.
О чем собственно писал несколько лет – юридически ЧВК в России нет, поэтому они и мимикрируют под охранные фирмы и ЧОПы.
А де-факто – есть. И это не только "Вагнер".
Война на Украине окончательно их легализовала в общественном сознании, причем военные успехи создали у ЧВК позитивное восприятие в российском обществе (взятие Попасной и Соледара достаточно красноречиво дали ответ – нужны ли ЧВК или нет – да, нужны, особенно, когда во главе угла стоит результат), что в перспективе позволит перевести фактическую ситуацию в юридическую (скорее всего уже после окончания войны), определив как права, так и обязанности личного состава ЧВК с точки зрения соблюдения российского законодательства.