

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

Потери противника на данном направлении составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск.

В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.



◽️ На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.



В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:

— три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой народной республики;

— две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики;

— две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в районах населенных пунктов Бурлацкое Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старобельск, Червонопоповка, Софиевка Луганской народной республики, Никольское Донецкой народной республики, а также три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Молочанск и Чистополье Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.