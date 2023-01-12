О производстве БПЛА на Украине
О производстве БПЛА на Украине
(https://rybar.ru/piwigo/i.php?/upload/2023/01/11/20230111183912-ac3d2fe2-xx.jpg) О производстве беспилотников на Украине — разбор Рыбаря (https://t.me/rybar) и Военной хроники
(https://t.me/milchronicles)Мы уже писали (https://t.me/rybar/42415) о возможных атаках ВСУ с помощью беспилотников по объектам на территории Российской Федерации. Большая часть подобных БЛА произведена и модернизирована (https://t.me/rybar/42519) на территории Украины под непосредственным патронажем западных инженеров.
Где конкретно проводится сборка и дооснащение БЛА?
Ещё весной после нескольких удачных попаданий российских ракет по заводам и предприятиям украинского ВПК было решено распределить сборку дронов между промышленными объектами в разных областях Украины.
Сейчас на Украине развернуто более десятка цехов, в которых ведётся сборка, модернизация и перепроектирование беспилотников и управляемого ракетного вооружения. Для этих целей используются относительно небольшие, порой заброшенные (или маскируемые под них), здания.
Это позволило обезопасить сборочные линии от повторных ударов ВС РФ по объектам ВПК. Даже в случае поражения одного из зданий, происходит перераспределение производства на другие предприятия до восстановления работы уничтоженного объекта.
Как все организовано?
▪️В Киеве специалистами института Патона проводится модернизация дальнобойных ракет для различного вооружения, включая артиллерию, РСЗО и авиацию до высокоточного вооружения, оснащаемого спутниковыми или инерциальными модулями навигации.
Сборка комплектующих к таким боеприпасам была организована на заброшенном цехе в Новой Гребле в 70 км от Киева. Туда было завезено необходимое оборудование, а в лесополосе неподалеку разместили средства ПВО.
▪️В промышленных цехах на Самборском заводе металооснастки во Львовской области и в Конструкторском бюро «Южное» в Днепропетровске идёт модернизация барражирующих боеприпасов. Технологию производства наладили путём изучения уцелевших боеприпасов «Герань-2», а также с помощью поставок необходимых для БЛА компонентов из-за рубежа.
▪️Аналогичное производство развернуто на территории заводов «Коммунар», научно-производственном предприятии «Хартрон-Аркос» и Харьковском машиностроительном заводе «ФЭД». Рядом с этими объектами размещается минимум один зенитно-ракетный комплекс, усиленный дежурными отрядами территориальной обороны с ПЗРК на крышах соседних домов.
Что дальше?
По нашим данным, необходимые для ударов на глубине российской территории беспилотники уже готовы. Сейчас украинские формирования лишь ожидают отмашки от своих западных кураторов.
Другие БЛА (https://t.me/rybar/42518), такие как китайский «Мугин-5», монокрылья-дирижабли и аэростаты развозятся по направлениям для ведения разведки или «прощупывания» (https://t.me/rybar/42258) российской противовоздушной обороны.
Этим беспилотникам не нужна взлётно-посадочная полоса, поэтому их запуск может осуществляться практически с любых территорий, где расположены пункты управления или ретрансляторы сигнала.
На данный момент площадки для запуска и управления БЛА, способных нанести удар по территории России, есть в Мирнограде в ДНР, Спасском в Сумской, Вольнянске в Запорожской областях, а также Днепропетровске, Николаеве и Одессе.
Пункты управления дронами в этих городах оборудованы на объектах гражданской инфраструктуры или в полях и на пустырях. Там же проводится обслуживание и окончательная настройка дронов перед их массированным запуском по заданным целям.
@rybar совместно с @milchronicles