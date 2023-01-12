На благо золотого миллиарда
"Наше взаимоукрепляющее стратегическое партнерство способствует укреплению безопасности в Европе и за ее пределами. НАТО и ЕС играют взаимодополняющую, согласованную и взаимоукрепляющую роль в поддержании международного мира и безопасности. Мы будем и далее мобилизовывать совокупный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, будь то политические, экономические или военные, для достижения наших общих целей НА БЛАГО ОДНОГО МИЛЛИАРДА НАШИХ ГРАЖДАН ."
Фрагмент из документа ЕС и НАТО, где прямым текстом проговаривается суть уходящего миропорядка "основанного на правилах (американских)" и стремящегося к всемирному гегемонизму этого самого "золотого миллиарда" над другими 7 млрд. населения Земли.
Вот ведь цуки ,не стесняются признаваться в том ,что для того ,чтобы жить красиво -мы должны вас сожрать и отобрать вами нажитое..И ведь получилось-методы всякие -геноцид,грабеж,обман.кредиты,ВОЗ-куча их институтов закабаления.
Каким -то образом их наведенный психоз (это оружие) не овладел Россией ,иначе бы подохли ,как хохлы.Потому что самоубиться ради поработителя -это же болезнь,психоз,насильственно навязанные народу..Но они же здесь на ЯП попытались и нам навязывать свои страшилки и муть ,никогда не делая анализа ,что происходит с их сородичами..А теперь всё -решение о разделе вошло в активную фазу,и сколько отхватят ,недаром же Бербок прибежала с равином в Харьков ,Леви таскается по Одессе ..Но как забыть ,что Чернигов вошел в состав Руси в 1505,раньше чем Тверь и др.русские города ..На что пойдут или уже пошли наши элиты ,сумели ли питерские гномы отстоять хотя бы старые границы Русти ..Вот такая договорная война..а народ рубят по-настоящему ,они после схода снега будут лежать ,как напоминание о том ,что разделившись ,семья не выживает..НО народ счастлив ,что попадает в ЕС ?,что в Киеве осквернили старейшую православную лавру и больше там не будет православия ,а униатство -это монстр промежуточный ..
“план Ротшильдов о перемирии к лету вполне реален теперь???
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я бы назвал это мечтами лондонских — сохранить под собой ЗапУкру с работающими АЭС и Бурштынскими ТЭС на экспорт в Европу. Еще полгода СВО энергосистема Б/У не выдержит, развалится всё
насчет “ротшильдов” согласен с Башкуевым — это всего лишь лейбл для финансовых агентов королевской семьи и высшей аристократии, перекупленный бренд у ослабевшего финансового клана. Только так — в кавычках и с маленькой буквы можно использовать “ротшильды” и “рокфеллеры” для обозначения двух крыльев банкстеров-глобалистов с центрами в Лондоне и Нью-Йорке
Опять раздел по Збручу. К слову, в Хмельницкой области по сей день сильно не любят обитателей Тернопольщины.
тут больше политики, чем военных операций, потому и НГШ на СВО
п.с. почему жорики хохлолоки пытаются,мриют вернуть СССР2,0-потому что в нем паразитировали они на русских и было тихо -братаны же..А теперь ,если и воссоздадут ,то на экономической основе -мы вам деньги -вы работаете…
Но ,увы и ах,русские тоже не будут в Кремле -там будут те ,кто и тысячу лет назад…
Мамин-Сибиряк
Все снова так как получалось раньше, китаец строит дом считай капут. Прибалты россиян послали дальше, но русские с прибалтами живут. Строгают стрелы гордые чеченцы, калмыки наконечники куют, чтоб не скучал рускоязычный люд из фатерлянда возвратятся немцы. Скажи ка брат откуда взяли моду обманывать московских егерей? Мордвин, татарин не дотянет сроду, до леса доползет один… Привет Абрам февраль морозит круто поднимем левой, тост – за милых дам, служи им брат, я лишнее отдам бомжу на лавке возле института. Гурман напрасно в сале шило прячет, рецепты перепутаны и так – кто в Астану на курултай поскачет?
Хохол, москаль и Мамин-Сибиряк.
Вот прогноз который сбудется, если нужен прогноз.
Ранее стало известно, что президенты Беларуси и России договорились о том, что природный газ республика будет получать по приемлемой цене на основе трехлетних контрактов.
Лукашенко о союзных программах: речи нет о том, что Россия или Беларусь поступаются суверенитетом
«Несмотря на выполнение большинства мероприятий (союзных программ — Sputnik), заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила», — цитирует Александра Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, вопрос формирования объединенного рынка «голубого топлива» и нефти пришлось выносить на высший уровень.
В прошлом году Беларусь получала российский газ по цене в 128,52 доллара за тысячу кубометров, в то время, как европейские страны приобретали его на спотовых рынках, где его стоимость была выше в 10 раз.
Также белорусская и российская стороны договорились о том, что налоговый маневр в текущем году перестанет негативно влиять на нефтянку республики.
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Китай направит в Беларусь экспертную группу для исследований по строительству второй электроподстанции в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень», следует из официально опубликованного документа.
В нем говорится, что КНР согласна на проведение технико-экономического обоснования упомянутого проекта. Стороны в будущем подпишут отдельное соглашение, а пока оговорено, что Китай выделит около 2 млн юаней (более 300 тысяч долларов)….
-п.с. россия дает млрд дол, а китай делает вид что дает и все равно -брат си…..
п.п.с. Когда будешь пряио и чисто по-русски писать ТРУС …
чисто по русски на курултай в астану мир заключать поедут хохол москаль и мамин-сибиряк который может до леса доползти, а белорус увы и не поедет.