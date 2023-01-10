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Реальная структура мировой власти.Тайна лондонского Сити и треугольник глобального управления.Фурсов

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Историк Андрей Фурсов о том, что такое Британия на самом деле.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=goDMI1Jkegk
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