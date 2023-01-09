Газовый манёвр Эрдогана: Турция ПОГЛОТИТ Газовый Рынок EC | Геоэнергетика Инфо
Газовый манёвр Эрдогана: Турция ПОГЛОТИТ Газовый Рынок EC. Геоэнергетика Инфо
Россия и Турция способны создать электронную площадку для торговли газом за несколько месяцев. Одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию. Ее газовая инфраструктура обладает серьезным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там, в значительной степени, будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках – это безумие. И теперь они еще они пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами своими руками
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