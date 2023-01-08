Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (08.01.2023 г.)
Объединенная группировка российских войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции с 12-ти часов 6-го января до 24-х часов 7-го января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций.
◽️ На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов.
◽️ На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.
◽️ По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня.
◽️ В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз.
◽️ На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз.
Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.
После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.
Кроме того, в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
◽️ На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
◽️ На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.
◽️ На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины.
◽️ В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.
◽️ В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
◽️ В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25.
◽️ В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской Народной Республики.
Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Орехов Запорожской области, Степное Донецкой Народной Республики и города Донецк.
В районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.
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◽️ В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.
◽️ В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск.
◽️ В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих.
В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.
а что раньше нельзя было уничтожать скопления украинцев в помещеньях? как то странно получается
Возможно была договорённость не трогать лс в тылах.
Хто то его первый нарушил.
Как и то, что забили на договоренность забирать трёхсотых, двухсотых.., без препятствий.
Ты хоть понял, что написал ?
война по договорённостям? офигительно! приехали, погибайте люди
Шедевр от витьков. Новый (тут) вид кретинов появился. После НГ. До этого никаких разрушений “казарм” с л/с не было от слова совсем. За все 11 мес.СВО.
Так люди добровольно теряют память. Массово. На радость кошерным ник маринкам со склерозом.
воще надо бы почитать что сами укры об этом говорят. нынче правду надо вычислять
допэрло ?попробуй задать один толковый вопрос главному хохлюку ЯП -жорику..Ну давай ,соберись и сформулируй..
Кузбасс это такая Сибирь шо б я так жыл.
“По данным украинской стороны, сегодня было нанесено семь ударов по промзоне и промышленным объектам Краматорска.
Также городские власти сообщили о прилете в два учебных заведения. Но гибели военных там Украина не подтверждает.”
Это из сайта “Страна.UA” в частности. Как и у других.
Всё , как всегда, – никто ничего не скажет. Только родные (каждый) узнает попозже. Размыто всё..
ну ладно, хоть признали два учебных заведенья, немного погодя узнаем и про погибших.
прикинь, сотнями и сотнями погибают. для меня воще дико
Дико. На 11 мес.
воще то мне пофик на кого путин напал, мне дико что мы так долго возимся и очень много убитых наших.
И что ? Качели Бытия для Вас пока качаются перед Вами. Но время сжимается для всех. А у кого-то сжато ( перед штурмом 5-этажки, например, или болезни) до края. Никто Вас не спрашивает про “дико”. А просто мобилизуют и погонят под смерть. А значит качели качнутся к Вам в физиономию.
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Не по адресу. Хохотать, как Вы с витькАми, не буду. Ну, Вы поняли, почему. Обраточка.
понял эрзя -жорик сидит там,где родились твои зятья ,угораздило же тебя уманьский продать девок за врагов. Сидит ,попивает бельгийское и несет пургу про Качели ,но для тебя ,а он в домике с белками ?7Как думаешь где этот домик -и может он желтый ..Иначе ,не ты ,ни я ,никто из здешних никогда не заставили его сказать что-то ясное ,без лабуды ,не из СМИ ,просто человеческое свое..Нет ,бесполезно ,он сейчас надыбает старый коммент и начнет его вариации преподносить..И требует (представь его зравомыслие при этом )именно требует считать это фактом и аргументом ,что он умеет отвечать на вопрос..Но найди этот ответ ты эрзя -помоги болезному доктору -может тебе поверит ,что таковых не имеется ..Есть лабуда или выписки из Библии..Не читай Библию,Зазнобин сказал -страшная книга -многие мешались или долго после этого болели…Не наша Книга ..хотя для любавичских она своя конечно…
Вы посмотрите свой коммент : “жорик сидит там,где родились твои зятья ,угораздило же тебя уманьский продать девок за врагов. Сидит ,попивает бельгийское и несет пургу про Качели ,но для тебя ,а он в домике с белками ?7Как думаешь где этот домик -и может он желтый .” (у Вас).- сначала утверждение, потом сомнение, потом предложение подумать собеседнику, а потом вангование. ))) Шедеврально !!
Назовите мне, – где я в данный момент нахожусь : страну, город и род моих занятий. Вы же уже всё про меня знаете. Жду.
А ты че думал на передовой одни не люди?
Вить, публика тебе неистово аплодирует. Не разочаруй.
ты соображаешь что городишь? у тебя получается ВОЙНА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ.
Витюшка “не допетрал”, вероятно, что подвёл себя этим к статье.)) Чистый кретинизьм.
а я вот уже задумался, а чего это по зеленскому и его верхушке не пуляют? он везде катает и даже к ему важная забугорная сволочь прибывает, чего это их путин не мочит?
Это триггер. Дипотношения – не разорваны, нефть-газ-зерно качают и платят.. Уничтожение верха может вызвать ответку в уничтожении верха. А потом ЯО + и капец всем. Другое, – свои своих не режут. Два подвида одного вида. ХЗ. Кошерная ник марина лучше знает про своих. Он иногда поселяется в голове, ну сами знаете , у Кого.
маринка всё знает, просто ЧУДО, а не женщина
все решено эрзя -тебя и твоих зятьков -забривают и на фронт в энергодар -как вредителей Россиюшки патэнтованных притом..ищи носки и валенки…
следующая мобилизация будет по элите(депутаты, чинари и всяким служащим) особливо ментам, нынче нужны офицеры. а ботва уже третьим заходом пойдёт.
Откуда у вас такая поносная лабуда ?
Путин делает этой мобилизацией армию будущего России.
То вас удивляет чего он так долго возится, а сегодня у вас ботва в голове против России.
смотри как наших освобожденных пленных родина встречает..а вы своих бросаете не захороненными и жорик тебе не покажет целые поля такие ,погребение которых сделали наши руские буряты,осетины ,потому мы люди ,а хохлы превратились в нелюдь..Может временно,а вдруг навсегда?..https://nnils.livejournal.com/4954203.html
Война всегда по договоренности но есть официальные а есть неофициальные. Например ВОВ немцы лютовали на востоке и умилялись на западе почему? Исполнитель приказов понимал что если че куда он побежит? На восток? Это договоренность по понятиям. Запад убегать не собирался мирных и военных немцев не сортировал кидал бонбы. Тут тоже есть договоренность но не с украинцами. Например Хайморс везут и по морю и по воде, можно сбить утопить, не бьют не топят и договоренности вроде нет. Пишут глобал халк наводит а его тоже не трогают. Сегодня видел спецназ грит брит с укр винтами на передовой, почему наших дшк у ИРА нет. Много вопросов но ответ один наши главнюки пытаются изобарзить цивильное лицо у любой ж, но если эту ж паразита поставить с этим фейсом на углу, то все спохватятся – смотрите два бандита.
короче, без стакана не разберёшься
Оборона ВСУ в Донбассе рушится как карточный домик.
“В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций.”и тут же “Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.”
То что ответили-нормально,но зачем говорить о прекращении огня?
эй ,человек не употребляющий мяса ,посмотри своих бойцов -своим же веришь?? они собрались там стоять насмерть –ты понимаешь их КТ ??Зачем ,С кем ,По чьему приказу и с каким оружием? ну давай ,по тебе же *дур…ка * не плачет ,поясни дуракам,не бойся жорика ,он далеко…https://nnils.livejournal.com/4952227.html
ВСУ находятся под угрозой окружения в Соледаре:
https://yandex.ru/turbo/antifashist.com/s/item/bild-vsu-nahodyatsya-pod-ugrozoj-okruzheniya-v-soledare.html
Русе.
Это фигня. Вот одной ракетой уничтожили 1,5 тыщи ПТУшников. Вот это да.
Оставили Украину без стройбанов.
А то что газопровод нарушили хохлы, так в отместку можно нарушить им тоже.
питерская хохлуха -упэрто печатает ,что нужно ,как по команде ,а ручонки жмут плюсик жорикам ,но не тебе питерцу.Ну шо -когда город от хохлов очищать будете ,и представь -мы в Лемберге -а их млн за спиной ,еще от ВОВ оставшимися жориками на ДВ,Сибири .Они там еще республику свою городилои на таких то запасах всего -вот где бы разжились.Так что??это братаны ??или жидовское отродье,байстрюки тобишь..
п.с. надо жорику её премировать конвертиком..
В этом она фся эта казачка. Одного любит а замуж за другого.
Аааа,да знаю я этих казаков ,типа Коты твои ,а может и ты ?7 Они всегда там ,где денюжка ??этакие Аля Вагнер еще от царей остались ,а потом кто только их не нанимал ..Этакие удальцы ,одни за деньги ,а народ,типа чернь ,за Родину ..свободолюбивые видишь ли..чем то они мне хохла напоминают ..
Так они и есть хохлы, только свободолюбивый вид.
Они не украдинят чаво на работе. Они не работали никогда.
Они следят за порядком если кому надо морду набить.
Это очень гордый подвид хохлов.