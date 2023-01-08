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Контуры мира в Йемене

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Контуры мира в Йемене

Сообщают https://t.me/parstodayrussian/119841, что Саудовская Аравия в ходе кулуарных переговоров с хуситами неофициально согласилась принять требования хуситов, которые фактически фиксируют поражение Саудовской Аравии в Йеменской войне, которая продолжается с марта 2015-го года и на текущий момент является 3-й по длительности и масштабам из идущих войн, после войны на Украине и войны в Сирии.

Хуситы требуют прекращения блокады Йемена, выплаты компенсаций гражданским лицам, невмешательства в дела Йемена и свободный выезд с территории Йемена. Саудиты просят у хуситов гарантий безопасности связанных с прекращением ударов дронов и баллистических ракет по инфраструктуре Saudi Aramco и аэропортам, а также пролонгации соглашения о ненападении на танкеры проходящие через Красное море и Аденский залив (танкерную войну ведут Иран и Израиль). С другой стороны, данные сообщения в арабских СМИ никак не проясняют будущее "хадистского" правительства, которое после договоренностей между Саудовской Аравией и ОАЭ было перевезено в Аден.

Важно понимать, что ОАЭ уже давно ведут свою игру в Йемене и их цели кардинально расходятся с целями Саудовской Аравии. Эмиратчики опираясь на Южный переходный совет стремятся к аннексии острова Сокотра (откуда выдавили подконтрольных саудитам чиновников и военных), а также отторжения от Йемена 4 южных провинций, включая Аден. Без внятной картины политического урегулирования, слишком рано говорить, что война в Йемене приближается к своему завершению.

Вполне понятно, что если она завершится на условиях хуситов, то это будет прежде всего впечатляющая победа Ирана, чего совсем не могут допустить США и Израиль. Поэтому на пути к миру в Йемене еще немало подводных камней.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8086259.html
Метки: ансар аллах, война в йемене, Израиль, иран, йемен, оаэ, саудовская аравия, США, хуситы
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