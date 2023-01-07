Пирбрайтская обитель зла
Полная версия (72 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/aoueba-dtv
Сюжетов в истории Вутера Бассона хватит не на одно кино, например кинопародия с Пьером Ришаром про зонтик с ядовитой иглой имеет свой реальный южноафриканский прототип из Project Coast. Однако большая часть сюжетов – это настоящие триллеры. Десятки ученых и врачей имеющее непосредственное отношение к разработкам бактериологического оружия закончили свою жизнь при загадочных обстоятельствах. Как смертельно опасные эксперименты над людьми связаны с работой секретных служб и теневого правительства, рассказывает Дмитрий Перетолчин.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #перетолчин