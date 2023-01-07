Ахиллесова Труба: насколько Европа Зависит от Газа из России? | Геоэнергетика Инфо
Ахиллесова Труба: насколько Европа Зависит от Газа из России? Геоэнергетика Инфо
Снижение зависимости европейских рынков от российского газа – не только предмет многочисленных санкционных пакетов против РФ, но и сюжет горячих дискуссий на сессиях Европарламента в Брюсселе. Некоторые страны ЕС принципиально готовы отказаться от импорта природного газа из России хоть завтра. Но для других это серьёзный вопрос в области импортозамещения: какие альтернативные источники энергии они смогут использовать в долгосрочной перспективе? А главное, что касается краткосрочной перспективы, где брать газ, если не из проложенных из России трубопроводов?
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Если им перекрыть всё что мы им поставляем, и сразу, вот тогда они точно громко взвизгнут…
И капец Европе…
Не взвизгнут и капец им не прийдёт. А вот жить будут явно похуже.