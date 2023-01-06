◽️ В соответствие с поручением Президента Российской Федерации и указаниями Министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.



На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.



На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.



На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Часов Яр Донецкой Народной Республики и Отрадокаменка Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.



Кроме того, в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная Луганской Народной Республики и Заводовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица специальной военной автомобильной техники.



⚠️ Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республикии три артиллерийских обстрела.

Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов.

Ответным огнём российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.