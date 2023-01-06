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Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну

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В свете ноябрьского приказа Бортникова https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html о сведениях составляющих государственную тайну (вступил в силу 1 декабря), полагаю, будет интересно ознакомиться с тем, что подпадало под это понятие накануне Великой Отечественной Войны. Рассекреченное приложение к инструкции по ведению секретных и мобилизационных работ представляющее перечень главнейших сведений составляющих государственную тайну. Документ появился 15 января 1940 года в ходе Финской войны.

Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну

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ГАРФ Ф.Р-9401, Оп.1с, Д.549, Л. 156-173

https://istmat.org/node/67385 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8082725.html
Метки: 1940, архивы, Военная тайна, документы, история, нквд, ссср
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