Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну
В свете ноябрьского приказа Бортникова https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html о сведениях составляющих государственную тайну (вступил в силу 1 декабря), полагаю, будет интересно ознакомиться с тем, что подпадало под это понятие накануне Великой Отечественной Войны. Рассекреченное приложение к инструкции по ведению секретных и мобилизационных работ представляющее перечень главнейших сведений составляющих государственную тайну. Документ появился 15 января 1940 года в ходе Финской войны.
Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну
ГАРФ Ф.Р-9401, Оп.1с, Д.549, Л. 156-173
https://istmat.org/node/67385 – цинк