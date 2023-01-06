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Цель Британии – привести Францию к более тесному контакту с Британией и Италией

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Цель Британии – привести Францию к более тесному контакту с Британией и Италией

Великобритания в начале Второй мировой войны собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за развитие событий, приведших к тому глобальному конфликту, говорится в рассекреченных материалах из архива СВР.  При этом Лондон, Париж и Варшава вопреки правде оказывались бы «в белом».
Отмечается, что англичане должны были выпустить так называемую «Голубую книгу» об англо-советских переговорах 1939 года, которая состояла бы из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов». Согласно этим документам «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт», а большевики всё время «вели двойную игру» и подписанием советско-немецкого договора «развязали европейскую войну».

«Авторам книги необходимо доказать, что белое – это чёрное и вообще поставить всё вверх дном», — подчёркивалось в сообщении.





Рассекреченный документ размещён на сайте Президентской библиотеки в рамках проекта «Вторая мировая война в архивных документах».

https://russian.rt.com/world/news/1094230-svr-velikobritaniya-vtoraya-mirovaya-voina – цинк

Ничего, потом пригодилось. На фоне развала СССР и в последующие десятилетия, эту залипуху распространяли в том числе на государственном уровне, уравнивая СССР с нацистской Германеий (до относительно недавних пор, когда был произведен пересмотр исторической политики в этом вопросе). В тоже время, политика умиротворения Гитлера, которую проводили Британия и Франция в интересах натравливания нацистской Германии на СССР еще в советская время была неплохо раскрыта на основе еще тогда опубликованных документов. По факту, СССР обратился к варианту с Пактом Молотова-Риббентропа лишь после того, как Польша отказалась от любых договоров с СССР, а Британия и Франция фактически саботировали переговоры о союзе против Гитлера. И это подыгрывание Германии продолжалось задолго до 1939 года.
Данный документ рассекреченный СВР по сути дополняет то, о чем писали еще в советское время. Долго же он пылился на архивных полках.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8082450.html
Метки: 1937, 1939, британская империя, вторая мировая война, Гитлер, документы, польша, свр, ссср, сталин, третий рейх, Франция
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