Цель Британии – привести Францию к более тесному контакту с Британией и Италией
Цель Британии – привести Францию к более тесному контакту с Британией и Италией
Великобритания в начале Второй мировой войны собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за развитие событий, приведших к тому глобальному конфликту, говорится в рассекреченных материалах из архива СВР. При этом Лондон, Париж и Варшава вопреки правде оказывались бы «в белом».
Отмечается, что англичане должны были выпустить так называемую «Голубую книгу» об англо-советских переговорах 1939 года, которая состояла бы из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов». Согласно этим документам «Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт», а большевики всё время «вели двойную игру» и подписанием советско-немецкого договора «развязали европейскую войну».
«Авторам книги необходимо доказать, что белое – это чёрное и вообще поставить всё вверх дном», — подчёркивалось в сообщении.
Рассекреченный документ размещён на сайте Президентской библиотеки в рамках проекта «Вторая мировая война в архивных документах».
https://russian.rt.com/world/news/1094230-svr-velikobritaniya-vtoraya-mirovaya-voina – цинк
Ничего, потом пригодилось. На фоне развала СССР и в последующие десятилетия, эту залипуху распространяли в том числе на государственном уровне, уравнивая СССР с нацистской Германеий (до относительно недавних пор, когда был произведен пересмотр исторической политики в этом вопросе). В тоже время, политика умиротворения Гитлера, которую проводили Британия и Франция в интересах натравливания нацистской Германии на СССР еще в советская время была неплохо раскрыта на основе еще тогда опубликованных документов. По факту, СССР обратился к варианту с Пактом Молотова-Риббентропа лишь после того, как Польша отказалась от любых договоров с СССР, а Британия и Франция фактически саботировали переговоры о союзе против Гитлера. И это подыгрывание Германии продолжалось задолго до 1939 года.
Данный документ рассекреченный СВР по сути дополняет то, о чем писали еще в советское время. Долго же он пылился на архивных полках.