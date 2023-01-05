Спутниковый снимок Крымского моста. 03.01.2023
Спутниковый снимок Крымского моста.
Сделан 3 января. Видно, что уже сняли поврежденные пролеты второй ветки, после того как восстановили первую, по которой в декабре запустили движение.
Завершение ремонта второй ветки, который также подразумевает замену поврежденных взрывом пролетов (они уже изготовлены), по плану намечено к марту. Все работы, включая устранения последствий взрыва на железнодорожном мосту ожидаются к началу июня.
Сейчас автомобильный мост работает в режиме одной ветки + активно работает Керченская паромная переправа (за исключением дней, когда в Керченском проливе штормовая погода).
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