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Спутниковый снимок Крымского моста. 03.01.2023

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Спутниковый снимок Крымского моста.
Сделан 3 января. Видно, что уже сняли поврежденные пролеты второй ветки, после того как восстановили первую, по которой в декабре запустили движение.

Завершение ремонта второй ветки, который также подразумевает замену поврежденных взрывом пролетов (они уже изготовлены), по плану намечено к марту. Все работы, включая устранения последствий взрыва на железнодорожном мосту ожидаются к началу июня.

Сейчас автомобильный мост работает в режиме одной ветки + активно работает Керченская паромная переправа (за исключением дней, когда в Керченском проливе штормовая погода).

https://t.me/boris_rozhin/74448 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8079484.html
Метки: керченский пролив, керчь, крым, Крымский мост, спутники, фотографии
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