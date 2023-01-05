Блиндажный городок
Блиндажный городок
Как решали проблемы прилетов в две мировые войны? Т.к. дальность огня артиллерии стала уже весьма приличной и терроризировать ближний тыл она могла уже не напрягаясь.
Строительством блиндажных городков. Когда копали много блиндажей и довольно компактно их размещали, близко друг к другу.
На фото блиндажный городок на русском фронте в Первую Мировую. С пирамидкой под винтовки под навесом. Да, в случае прилета и обстрела могло кого-то накрыть. Но меньшую часть обитателей блиндажного городка.
Похожие блиндажные городки строили по обе стороны фронта в Великую Отечественную. Особенно когда фронт долго стоял на одном месте. И не только где-то под Ржевом, но и на Карельском перешейке.
Где близко грунтовые воды (под Ленинградом) – там были обвалованные срубы.
В общем главный принцип элементарный – рассредоточение и защита от поражающих факторов.
(с) Алексей Исаев
t.me/iron_wind/356