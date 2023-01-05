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Блиндажный городок

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Блиндажный городок

Как решали проблемы прилетов в две мировые войны? Т.к. дальность огня артиллерии стала уже весьма приличной и терроризировать ближний тыл она могла уже не напрягаясь.

Строительством блиндажных городков. Когда копали много блиндажей и довольно компактно их размещали, близко друг к другу.

На фото блиндажный городок на русском фронте в Первую Мировую. С пирамидкой под винтовки под навесом. Да, в случае прилета и обстрела могло кого-то накрыть. Но меньшую часть обитателей блиндажного городка.

Похожие блиндажные городки строили по обе стороны фронта в Великую Отечественную. Особенно когда фронт долго стоял на одном месте. И не только где-то под Ржевом, но и на Карельском перешейке.

Где близко грунтовые воды (под Ленинградом) – там были обвалованные срубы.

В общем главный принцип элементарный – рассредоточение и защита от поражающих факторов.

(с) Алексей Исаев

t.me/iron_wind/356

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8079141.html
Метки: великая отечественная война, война на украине, вторая мировая война, исаев, фортификация
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