Вмешательства не было
Вмешательства не было
Компания Twitter в 2017 году не обнаружила свидетельств "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года в США, но начала борьбу с подозрительными аккаунтами под давлением законодателей. Это следует из документов расследования, опубликованных независимым журналистом Мэттом Таибби, который ссылается на внутреннюю переписку прежнего руководства компании.
Как указывает журналист, в сентябре 2017 года руководство Twitter в связи с запросом представителей Демократической партии в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США провело внутреннюю проверку части аккаунтов на предмет возможных связей с РФ и распространения ложный сведений в преддверии выборов, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. (с) ТАСС
Если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.
То что было очевидно еще в 2016-2017, вот так буднично подтверждают сейчас, когда это уже не имеет большого и принципиального значения, так как власть уже была захвачена, в том числе под соусом липового "русского вмешательства в выборы".
Лживая политика Вашингтона, которая была и продолжается сейчас.
Глядя на США, лгали и лгут так же их вассалы в Евросоюзе и Британии.