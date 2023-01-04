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Вмешательства не было

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Вмешательства не было

Компания Twitter в 2017 году не обнаружила свидетельств "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года в США, но начала борьбу с подозрительными аккаунтами под давлением законодателей. Это следует из документов расследования, опубликованных независимым журналистом Мэттом Таибби, который ссылается на внутреннюю переписку прежнего руководства компании.

Как указывает журналист, в сентябре 2017 года руководство Twitter в связи с запросом представителей Демократической партии в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США провело внутреннюю проверку части аккаунтов на предмет возможных связей с РФ и распространения ложный сведений в преддверии выборов, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. (с) ТАСС

Если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.
То что было очевидно еще в 2016-2017, вот так буднично подтверждают сейчас, когда это уже не имеет большого и принципиального значения, так как власть уже была захвачена, в том числе под соусом липового "русского вмешательства в выборы".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8077516.html
Метки: байден, выборы, илон маск, Интернет, клинтон, Россия, социальные сети, США, Трамп, фальсификации
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17907 16341
    Руса сегодня в 12:15

      Лживая политика Вашингтона, которая была и продолжается сейчас.
      Глядя на США, лгали и лгут так же их вассалы в Евросоюзе и Британии.

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