

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.



◽️ На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое Донецкой народной республики уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

✈️ Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130-ти иностранных наемников.



Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

В районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоное Запорожской области уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.



В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.



◽️ В районах города Артемовск Донецкой народной республики и населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской народной республики, Кирилловка Донецкой народной республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области.

◽️ Кроме того, перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники.