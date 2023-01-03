Почему ослабление США опасно для РФ, сколько будет стоить нефть, какую сторону выбрал Китай.И.Нагаев
Ролик был записан до ракетного удара по Макеевке.
1:03 Прогнозы Дмитрия Медведева на 2023 год;
6:04 Распадётся ли Евросоюз?
11:45 Что будет с Великобританией?
17:08 Конец доллара, евро и Бреттон-Вудской системы, и возвращение золотого стандарта?
21:43 Сколько будет стоить нефть и газ?
24:37 Создание Четвёртого рейха, война немцев с французами, новый раздел Польши или вопрос территорий Западной Украины;
35:24 Истощение военных запасов ЕС и создание общеевропейской армии – больше не блеф? Готова ли Европа к войне?
39:53 Возможность гражданской войны в США. Почему ослабление Штатов опасно для России?
44:28 Зачем Медведев летал в Китай?
52:14 Расширение военного присутствия в северо-западном округе – готовимся к войне на новом направлении?
55:13 Что ждёт Косово в 2023?
58:03 США изымают активы русских бизнесменов и отдают Украине?
1:00:58 Россия отказывается от уголовной ответственности за коррупцию?
1:03:40 США ушли из Афганистана, чтобы воевать на Украине?
1:05:48 Что будет дальше?
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая Анна Скок.
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